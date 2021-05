Οικονομία

Γεωργιάδης: ανοίγουν γυμναστήρια και catering - τι αλλάζει σε μετακινήσεις, click away και click inside

Πότε αλλάζει το ωράριο στην εστίαση και πότε θα αρθεί η απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Πώς θα γίνονται οι δεξιώσεις γάμων σε κτήματα.

Aπό τις 15 Μαΐου θα ξεκινήσει η άρση των SMS για τη μετακίνηση, τουλάχιστον για το λιανεμπόριο, είπε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Από τις 15 του μηνός λογικά το ωράριο στην εστίαση θα πάει 12:00 το βράδυ, και μετά μια - δύο εβδομάδες θα διευρυνθεί περαιτέρω, ενώ τα click away - click inside τελειώνουν στις 14 του μηνός» όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι μέσα στο Μάιο θα ανοίξουν γυμναστήρια, κέτερινγκ για δεξιώσεις κλπ. «Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα το ανακοινώσουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα με όρους και κανόνες» τόνισε ο υπουργός.

Οι δεξιώσεις για γάμους σε κτήματα θα γίνονται σε ροτόντες των 6 όπως και στην εστίαση, αλλά την πυκνότητα θα την αποφασίσουν μέσα στην εβδομάδα οι γιατροί, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι τα γυμναστήρια ανοίγουν στις 17 του μηνός, πρώτα για τους εμβολιασθέντες, και αργότερα, στις αρχές Ιουνίου για τους υπόλοιπους.

Για τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, είπε ότι από τα μέσα Μαΐου, με το άνοιγμα του τουρισμού, αναμένεται να ξεκινά από τα μεσάνυχτα αντί για τις 11:00 μ.μ. Με το άνοιγμα του τουρισμού, αίρεται και η απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. «Θα έχουμε μεγάλο πακέτο για τον κλάδο του τουρισμού σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις» σημείωσε ο ίδιος.

Για τις λαϊκές αγορές έχουμε τα 5 μέτρα απόσταση (μεταξύ πάγκων) και το 50 - 50 (δηλαδή την παρουσία των παραγωγών με πάγκους εκ περιτροπής μέσα στη βδομάδα για μισές ημέρες) το θέμα θα συζητηθεί μέσα στην επιτροπή, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν λέω ότι η πανδημία τελείωσε, η πανδημία είναι ακόμα εδώ και πρέπει να προσέχουμε, όσο γίνονται πάνω από 100.000 εμβολιασμοί κάθε μέρα, κάθε μέρα που περνάει έχουμε 100.000 συμπολίτες μας που αρχίζουν να αποκτούν ανοσία» τόνισε ο υπουργός.

