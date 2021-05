Πολιτισμός

Γιορτή της Μητέρας: η Φίνος Φιλμ εύχεται με ένα ξεχωριστό βίντεο

Με σκηνές από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, η Finos Film λέει το δικό της “ευχαριστώ”.

Ακόμη ένα βίντεο με συρραφή σκηνών από σπουδαίες ταινίες της ετοίμασε και ανήρτησε η Finos Film, αυτήν την φορά με επίκεντρο την μητέρα, ώστε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο την Γιορτή της Μητέρας.

Στο μήνυμα τους, οι άνθρωποι τηςΦίνος Φιλμ αναφέρουν «Χρόνια Πολλά στις μανούλες όλου του κόσμου! Η πιο κλασική Ελληνίδα μάνα που έρχεται πρώτη στο μυαλό είναι φυσικά η Ελένη Ζαφειρίου. Έχει υποδυθεί πάνω από 100 φορές τον ρόλο της μητέρας, βγάζοντας μια αυθόρμητη τρυφερότητα και προστασία απέναντι στα κινηματογραφικά της παιδιά».

Στο αφιέρωμα, βλέπουμε σκηνές από τις ταινίες «Εγωισμός», «Αυτοί που Μίλησαν με το Θάνατο», «Η Κυρά μας η Μαμμή», «Δεσποινίς Διευθυντής», «Υπολοχαγός Νατάσσα», «Νόμος 4000» και «Ξύπνα Βασίλη».





Πηγή: Facebook / Finos Film

