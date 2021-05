Κόσμος

Σκότωσε το παιδί του επειδή του έφαγε το τσίζκεϊκ

Σοκ προκάλεσε η κυνική ομολογία του άνδρα για το τραγικό τέλος του μικρού αγοριού.

Ακόμη μια εξωφρενική υπόθεση παιδοκτονίας απασχολεί τις ΗΠΑ. Ένας άνδρας από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ομολόγησε ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου το παιδί του επειδή έφαγε ένα κομμάτι από το τζίσκεικ. Η δίκη του για τη δολοφονία του γιού του είναι σε εξέλιξη. Περίπου στα μισά της διαδικασίας και αφού αρκετοί μάρτυρες είχαν καταθέσει ο 30χρονος αποφάσισε να ομολογήσει και να δεχθεί την ενοχή του.

Ο Travis Stackhouse αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, κακοποίηση παιδιών και παραμέληση παιδιών. Ο δράστης χτύπησε τον 5χρονο γιό του Sir Amer τον Ιούνιο του 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ποινή 37 χρόνων φυλάκισης για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο μπαμπάς του 5χρονου ήταν αναστατωμένος που τα παιδιά του έτρωγαν το μεγαλύτερο μέρος από το τζίσκεικ που είχαν αγοράσει για την Ημέρα του Πατέρα. Στη συνέχεια χτύπησε το πρόσωπο του αγοριού με το πίσω μέρος του χεριού του, το οποίο περιέχει μέταλλο από μια χειρουργική επέμβαση.

Το παιδί αναφέρθηκε νεκρό νωρίς το επόμενο πρωί, αφού ο πατέρας του γύρισε από ένα μπαρ και στη συνέχεια κάλεσε το 911. Το παιδί υπέστη ρήξη στο στομάχι, είχε μώλωπες στα νεφρά και σχισμένα επινεφρίδια.

