Οικονομία

Παπαθανάσης: Έρχεται πρόγραμμα στήριξης για γυμναστήρια και παιδότοπους

Έρχονται προγράμματα για την κάλυψη παγίων δαπανών, για την εστίαση, για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Αναλυτικά οι αλλαγές.

Στις αλλαγές που θα δούμε στην καθημερινότητά μας από τις 15 Μαΐου - ημερομηνία που ανοίγει και ο τουρισμός - αλλά και στην οικονομική βοήθεια που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, από εδώ και πέρα αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega.

Όπως είπε «Όλα είναι στο τραπέζι. Αυτή την εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ό,τι ισχύει για τους πολίτες, θα ισχύει και για τους τουρίστες. Πολλά θα αλλάξουν στις 15 του μήνα. Μπορεί το click inside, η μετακίνηση μεταξύ νομών, η επέκταση του ωραρίου. Για να μη χτίζουμε προσδοκίες θα πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είναι μια ημερομηνία - κλειδί που θα ξεκλειδώσει πολλά πράγματα».

Σχετικά με το πότε θα επανέλθει η μουσική στα μαγαζιά της εστίασης, ο ίδιος είπε ότι «και στην πρώτη επανεκκίνηση η μουσική ήρθε σε δεύτερο χρόνο. Τώρα υπάρχει ο περιορισμός του ωραρίου. Με την επέκτασή του, θα έρθει και η μουσική. Έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι και σε ένα εύλογο διάστημα μπήκε και η μουσική». «Το όριο με έξι άτομα ανά τραπέζι λειτουργεί πολύ καλά. Θεωρώ ότι προς το παρόν θα παραμείνει αυτό. Με τις οικογένειες υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκονται όλοι μαζί. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει για κάποιο διάστημα», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης αναφορικά με το όριο ατόμων ανά τραπέζι.

Μιλώντας για τη οικονομική βοήθεια που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε: «Συνεχίζουμε με την Επιστρεπτέα 7, έρχεται μέσα στον Ιούνιο πρόγραμμα της κάλυψης των παγίων δαπανών, έρχεται και το πρόγραμμα για την εστίαση που ανοίγει άμεσα, και μέσα σε 4 εβδομάδες θα γίνουν οι εκταμιεύσεις. Ακόμα, έχουμε πρόγραμμα για τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους που θα τρέξει μέσα στο Μάιο».

Σχολιάζοντας το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα γυμναστήρια, και το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει ο κλάδος στην κανονικότητα, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των επαγγελματιών. Για τα γυμναστήρια θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, θα έχουν έναν ειδικό πρόγραμμα στήριξης που θα ανακοινωθεί, αναμένουμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα ισχύσει και για τους παιδότοπους. Θα είναι μη επιστρεπτέο το ποσό που θα λάβουν. Αυτή την εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Υπάρχει σκέψη της επιτροπής για άνοιγμα μόνο με εμβολιασμένους πελάτες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις».

«Για τα κτήματα δεξιώσεων, αυτή την εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για να ξεκινήσουν και τον προγραμματισμό τους οι επιχειρηματίες. Θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο, αλλά δε γνωρίζω ακριβή ημερομηνία, ούτε ακριβή αριθμό ατόμων», ανέφερε κλείνοντας ο κ. Παπαθανάσης σχετικά με τα κτήματα δεξιώσεων.