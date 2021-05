Οικονομία

Εστίαση: Πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας με ελέγχους και πρόστιμα

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας είναι σαρωτικοί και το τελευταίο 48ώρο έπεσαν βαριά πρόστιμα.

Πρώτο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της εστίασης και στα περισσότερα καφέ και εστιατόρια δεν έπεφτε καρφίτσα. Οι έλεγχοι της Αστυνομίας και σε αυτή τη φάση είναι σαρωτικοί και το τελευταίο 48ώρο μάλιστα έπεσαν βαριά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο 48ωρο έγιναν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 180.000 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού. Εντοπίστηκαν 1006 παραβάτες για άσκοπες μετακινήσεις αλλά και 311 για μη χρήση μάσκας. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ. 31 ήταν οι παραβάσεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις!

Χαρακτηριστικά, στην Αθήνα 15μερο λουκέτο μπήκε σε καφε-μπαρ και πρόστιμο 15.000 ευρώ αφού είχε μουσική και υπεράριθμους πελάτες. Στην Κρήτη επιβλήθηκε πρόστιμο 5000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καφενείου για παρουσία πελατών εντός και στη Δυτική Μακεδονία μπήκε “λουκέτο” για 15 μέρες και πρόστιμο 3000 ευρώ σε καφέ για παράβαση του ωραρίου λειτουργίας.

Αναλυτικά οι έλεγχοι και οι παραβάσεις του Σαββάτου

Το Σάββατο 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 90.901 έλεγχοι, από τους οποίους οι 12.335 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 752 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη, ως ακολούθως:

573 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

81 στην Αττική,

55 στη Στερεά Ελλάδα,

54 στη Θεσσαλονίκη,

49 στην Ήπειρο,

43 στην Κεντρική Μακεδονία,

42 στα Ιόνια Νησιά,

41 στη Δυτική Ελλάδα,

40 στην Κρήτη,

39 στο Βόρειο Αιγαίο,

37 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

30 στη Δυτική Μακεδονία,

22 στο Νότιο Αιγαίο,

20 στην Πελοπόννησο και

20 στη Θεσσαλία.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 189.826 ομοειδείς παραβάσεις.

159 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

18 στα Ιόνια Νησιά,

18 στη Θεσσαλονίκη,

17 στο Βόρειο Αιγαίο,

16 στην Αττική,

15 στη Στερεά Ελλάδα,

14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

13 στην Ήπειρο,

12 στο Νότιο Αιγαίο,

11 στη Κρήτη,

8 στη Δυτική Ελλάδα,

8 στη Πελοπόννησο,

5 στη Δυτική Μακεδονία και

4 στη Κεντρική Μακεδονία,

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 53.066 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 50.990 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.076 των 150 ευρώ.

18 παραβάσεις και 1 σύλληψη για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική, από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για και μη τήρηση του ορίου πελατών.

Στην Στερεά Ελλάδα,

3.000 ευρώ πρόστιμο σε καφετέρια, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για αναπαραγωγή μουσικής,

από 1.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καφετέριες για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Στη Θεσσαλία, σύλληψη και 1.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 πελάτες.

Στην Κρήτη, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφενείου, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση εντός του καταστήματος 7 πελατών, στους οποίους επιβλήθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο.

Στην Κεντρική Μακεδονία, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ – εστιατορίου, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τήρηση των αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 5.973 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.925 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 130 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

