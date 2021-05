Κοινωνία

Χανιά: Παιδί παρασύρθηκε στα βαθιά – Δραματική διάσωση (εικόνες)

Οι εκκλήσεις του για «βοήθεια» και η σωτηρία του την τελευταία στιγμή.

Μια τρομακτική περιπέτεια που ευτυχώς χάρη στη γρήγορη επέμβαση ανθρώπων δεν είχε τραγικές συνέπειες για ένα μικρό παιδί, 6χρονο κοριτσάκι, εξελίχθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της Σούδας.

Το κοριτσάκι που είχε πάει για μπάνιο σε παραλία του Βλητέ στη Σούδα Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες όχι με τους γονείς τους αλλά με μια γυναίκα που δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν θεία του ή γείτονας της οικογένειας του, βρισκόταν μέσα στο φουσκωτό βαράκι του και γρήγορα, λόγω του ανέμου, παρασύρθηκε στα βαθιά. Το κοριτσάκι άρχισε να καλεί σε βοήθεια απεγνωσμένα!

Τυχαία ένας άνθρωπος που κινείται συχνά στην περιοχή της κάτω Σούδας, άκουσε το παιδί να φωνάζει και κάλεσε αμέσως σε βοήθεια σκάφη να σπεύσουν να σώσουν το παιδί.

Ο άνθρωπος που άκουσε τις εκκλήσεις και κινητοποιήθηκε για να σωθεί το παιδί, είπε ότι το φουσκωτό είχε πλέον χάσει όλον τον αέρα του και το παιδί θα βρισκόταν στο νερό, αν καθυστερούσε λίγο ακόμη η βοήθεια.

Το πρώτο σκάφος που κάλεσε σε βοήθεια καθυστερούσε και έτσι ζήτησε βοήθεια από το σκάφος (λάντζα) "Σούδα". Ο καπετάνιος του αμέσως έλυσε και πήγε στο σημείο που ήταν το παιδί σώζοντάς το και παραδίδοντάς το στο Λιμενικό Σώμα που είχε φτάσει εν τω μεταξύ στην περιοχή.





