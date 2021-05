Κοινωνία

Κορονοϊός: οργή για τα νυχτερινά πάρτι στις πλατείες (εικόνες)

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι καλούν την Αστυνομία, αλλά δεν εμφανίζεται στην Σπλάντζια. Απόγνωση από καταστηματάρχες για τις ζημιές από νεαρούς.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα πάρτι στην πλατεία της Σπλάντζιας στα Χανιά και η κατάσταση έχει ξεφύγει, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Χθες το βράδυ, μετά τον χαμό της περασμένης Τετάρτης, η πλατεία λίγο μετά τις 11:00, οπότε έκλεισαν τα καταστήματα εστίασης, γέμισε από κόσμο, ενώ η μουσική, όπως μας αναφέρουν οι κάτοικοι στις καταγγελίες τους, ήταν τόσο δυνατά που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Μπορεί να ήταν και 1000 άτομα», μας αναφέρει μια κυρία σε μήνυμα της, «κυκλοφορούν παντού στα στενά, κάνουν χρήση ναρκωτικών, πίνουν, κάνουν σεξ όπου βρουν, κάνουν την ανάγκη τους στις αυλές και τις πόρτες μας, δε κοιμάται άνθρωπος».

Οι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν επίσης αγανακτήσει, αφού όπως αναφέρουν ξενυχτάνε μέσα στα μαγαζιά τους, προκειμένου να τα προστατέψουν, αλλά παρόλα αυτά έγιναν ζημιές, όπως θα δείτε στις φωτογραφίες. Μάλιστα τα παράπονα είναι έντονα και για το Δήμο Χανίων, αφού η περιοχή το πρωί θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο και αναγκάζονται να καθαρίζουν οι ίδιοι την περιοχή τα ξημερώματα που ανοίγουν τα μαγαζιά τους και πολύ μετά περνάει το συνεργείο που κάνει σάρωση στους δρόμους, το οποίο βέβαια δεν επαρκεί.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κάτοικοι κάλεσαν πολλές φορές στην Αστυνομία, ωστόσο όμως ποτέ δεν εμφανίστηκε κάποιο περιπολικό στην περιοχή.

«Θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας», μας λέει ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, «τους φωνάζαμε να φύγουν από τις αυλές μας και μας βρίζουν, θα βρεθεί ένας θερμοκέφαλος και θα γίνει μεγάλη φασαρία» συνεχίζει.

Πέρα από το θέμα του συνωστισμού, όπου τίθεται σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία με την πανδημία του κορονοϊού, πλέον τίθεται και σοβαρό θέμα τάξης και παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας.

