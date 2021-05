Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σαμπάνης: η προσωπική ζωή, το καλτ τραγούδι του και το “Για κάποιο λόγο”

Τι εξομολογήθηκε ο ταλαντούχος καλλιτέχνης για τους γονείς και την σύντροφο του, το τραγούδι που “άνοιξε πόρτες” και την επιτυχία που έδωσε στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Σαμπάνη.

Ο ταλαντούχος συνθέτης και τραγουδιστής σε μια σπάνια συνέντευξη, μίλησε για την προσωπική του ζωή, τον χωρισμό των γονιών του και την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια.

«Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Έχω πάντα μια διακριτική προσωπική ζωή. Είμαι παραδοσιακός τύπος, από αυτούς που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή στη ζωή θα παντρευτούν και θα κάνουν οικογένεια και παιδιά. Ελπίζω να γίνει. Δεν θα ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να μην έχω ένα παιδί και μια σύντροφο. Θα μου άρεσε να έχω. Η σύντροφός μου πρέπει να είναι δίπλα μου για εμένα και όχι για αυτό που βλέπει δημόσια. Αυτό με τρομάζει πολύ. Για ποιον λόγο να είναι μαζί μου. Φοβάμαι μήπως λόγω της δουλειάς μου την προσελκύσουν οι λάθος λόγοι. Δεν παραπονιέμαι, αλλά συμβαίνει. Θα ήθελα να νιώθω εγώ ότι μπορώ να την κάνω ευτυχισμένη.

Ο χωρισμός των γονιών μου δεν με έχει φέρει απέναντι στον θεσμό του γάμου. Με έχει φέρει στη σοβαρότητα που έχει ο θεσμός. Οι γονείς μου αγαπιούνται πολύ και δε μου δημιουργήσαν προβλήματα. Αλλά το να είσαι παιδί χωρισμένων γονιών δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα. Ακόμη και με αυτούς τους γονείς. Ειδικότερα το 1989, το 1990. Άλλες εποχές. Ευτυχώς οι γονείς μου ήταν βράχοι. Δε θέλω να κάνω μια οικογένεια που μετά θα χωρίσει. Από αυτή την έννοια είμαι πάρα πολύ προσεχτικός» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Για το τραγούδι «Για κάποιο λόγο»

Ο ταλαντούχος συνθέτης και τραγουδιστής μίλησε και για το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», το οποίο ερμήνευσε ο Νίκος Οικονομόπουλος, αποκαλύπτοντας πως δεν το ήθελε κανείς και ότι το είχε στο συρτάρι για τρία χρόνια.

«Έσπασε τα ρεκόρ αυτό το τραγούδι. Δεν το ήθελε κανείς. Τρία χρόνια στο συρτάρι. Η τεράστια επιτυχία που έκανε το «Για κάποιο λόγο», δεν οφείλεται μόνο στο τραγούδι. Είναι η μουσική, το μουσικό μοτίβο που φτιάχνει ο συνθέτης, ο στίχος, η ενορχήστρωση, η ερμηνεία και το timing. O Νίκος Οικονομόπουλος έχει ένα χάρισμα ερμηνευτικό το οποίο τον καθιστά να μπορεί να τραγουδήσει πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ο Νίκος είναι πιο ευαίσθητος από ότι φαίνεται. Είναι ένας παραδοσιακός λαϊκός τραγουδιστής της εποχής μας, που έχει όλο το μέλλον και τον δρόμο μπροστά του»., είπε ο Γιώργος Σαμπάνης στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος συμπλήρωσε «Από ότι έμαθα από τον Γιώργο, το «Για κάποιο λόγο» είχε περάσει από διάφορους καλλιτέχνες, οι οποίοι είτε δεν το κατάλαβαν είτε δεν το ήθελαν. Εγώ όταν το άκουσα, κατάλαβα αμέσως ότι είναι ένα τραγούδι που είναι σχεδόν κομμένο και ραμμένο για μένα. Διότι ο Γιώργος σαν συνθέτης είναι ξεχωριστός. Έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο που γράφει μουσική και δεν ταιριάζει σε όλους τους τραγουδιστές. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί πολύ από το τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ».

«Το τραγούδι που δεν μου άρεσε, αλλά…»

Ο Γιώργος Σαμπάνης αποκάλυψε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για το τραγούδι «Σ’ αφήνω στον επόμενο» ό,τι «το αγαπώ παρόλο που δεν είναι ένα κομμάτι της αισθητικής μου. Το έγραψα γιατί μου είπε ο Γιάννης Δόξας πως πρέπει να το γράψω και πρέπει να το κάνουμε. Έκανα αυτό που μετά έμαθα πως έκανε και ο Νταλάρας. Του είπα, «δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο τέτοιο τραγούδι. Θα πω ένα και τέλος». Και το δέχθηκε. Όμως, ο Δόξας βγήκε αληθινός. Το «Σ’ αφήνω στον επόμενο» τα πρώτα χρόνια μου έδωσε χρόνο. Μου έδωσε χρόνο να μπορέσω να τραγουδήσω, να κάνω lives, να δείξω το πόσο καλός μπορεί να είμαι πάνω στη σκηνή, να φτιάξω ρεπερτόριο και να γνωρίσω ανθρώπους και πέρασε σαν ένα καλτ τραγούδι το οποίο μου αρέσει».