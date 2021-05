Πολιτισμός

Αύγουστος: βρέθηκε κεφαλή 2000 ετών του πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης (εικόνες)

Το σημαντικό αυτό εύρημα, 35 εκατοστών, χρονολογείται μεταξύ 20 π.Χ. και 10 μ.Χ.

Μια μαρμάρινη κεφαλή 2.000 ετών του πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης, Αυγούστου, ήρθε στο “φως” στην Isernia, μια ιταλική πόλη στην περιοχή του Molise.

Ο αρχαιολόγος Francesco Giancola έκανε την εξαιρετική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης για την επισκευή ενός μεσαιωνικού τείχους που κατέρρευσε λόγω ισχυρών βροχών το 2013.

«Ενώ σκάψαμε πίσω από τον τοίχο, είδα ότι η γη άλλαξε χρώμα», είπε στο CNN ο Giancola. «Συνεχίσαμε λοιπόν το σκάψιμο με μυστρί ακριβείας και βγήκε ένα μπλοκ από μάρμαρο. Έβλεπα αμέσως ότι ήταν ένα κεφάλι που αναγνώρισα ότι ανήκε σε ένα άγαλμα του Αυγούστου λόγω των μαλλιών και του σχήματος και του σχήματος των ματιών». Ο Giancola είπε ότι κάλεσε αμέσως τις αρχές, τον δήμαρχο και το υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το εύρημα, 35 εκατοστών χρονολογείται μεταξύ 20 π.Χ. και 10 μ.Χ., σύμφωνα με τη Μαρία Ντελέτα Κολόμπο, αρχαιολόγο στο περιφερειακό τμήμα του υπουργείου. "Ήταν ένα σημαντικό άγαλμα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ήταν εδώ", είπε στο CNN. "Θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί σε ναό. Αλλά αυτές είναι απλώς υποθέσεις".

Πηγή: cnn.com

Φωτό: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise

