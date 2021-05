Κόσμος

Κορονοϊός - εμβολιασμοί: εγκώμια Rai για την Ελλάδα και τα covid-free νησιά

Αφιέρωμα της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης στο άνοιγμα του τουρισμού. «Στα εμβολιαστικά κέντρα δεν χάνουν ούτε λεπτό», υπογραμμίζει η Rai.

Στην χώρα μας και στις προετοιμασίες για την έναρξη της τουριστικής περιόδου αφιέρωσε αναλυτικό ρεπορτάζ η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai.

«Η Ελλάδα είναι η πρώτη η οποία πρότεινε με έμφαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστοποιητικό για ελεύθερες μετακινήσεις. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στα ελληνικά νησιά, όπως άρχισε να κάνει, τώρα, και η Ιταλία», υπογράμμισε η έμπειρη δημοσιογράφος της Rai, Λουτσία Γκοράτσι. Πρόσθεσε, δε, ότι είναι λογικό η χώρα μας να δίνει τόση μεγάλη έμφαση στον τουριστικό τομέα, από την στιγμή που παράγει σχεδόν το ένα τέταρτο του ελληνικού ΑΕΠ.

«Τα εμβόλια είναι το φώς που επιτέλους καταφέραμε να διακρίνουμε», λένε στην ιταλική τηλεόραση οι κάτοικοι της Σαντορίνης. «Η βασική ιδέα είναι ότι τόσο οι τουρίστες, όσο και οι κάτοικοί μας θα είναι εμβολιασμένοι, δημιουργώντας ένα τείχος ανοσίας για τους επισκέπτες αλλά και για εμάς τους ίδιους. Φέτος ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τουλάχιστο το 50% του τουριστικού τζίρου σε σύγκριση με το 2019», δήλωσε στην Λουτσία Γκοράτσι ο δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγάλας.

Η Ελλάδα, όπως υπογραμμίζει η Rai, ποντάρει και στην ουσιαστική ανάκαμψη του τουρισμού που συνδέεται με τον μήνα του μέλιτος, αμέτρητων, ρομαντικών ζευγαριών, με μοναδικά τοπία και ηλιοβασιλέματα.

«Στα μέσα Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού στο νησί μας, και στην συνέχεια, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, θα γίνονται περιοδικά τεστ ελέγχου. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να εγγυηθούμε ένα υγιές και ασφαλές καλοκαίρι στους τουρίστες μας, αρχίζοντας από τους τόσους Ιταλούς που περιμένουμε να μας επισκεφθούν» τονίζει, από την μεριά του, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

«Στα εμβολιαστικά κέντρα των Κυκλάδων, τις ημέρες αυτές δεν χάνουν ούτε λεπτό. Η Ελλάδα θέλει να ξαναρχίσει να τρέχει» λέει, τέλος, στους συμπατριώτες της, η γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και απεσταλμένη.

