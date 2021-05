Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο AstraZeneca: βάζει τέλος στις παραγγελίες η ΕΕ

«Δεν υπάρχει ανανέωση παραγγελιών, θα δούμε τι θα γίνει» ανέφερε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανανέωσε την παραγγελία της για τα εμβόλια της AstraZeneca κατά της COVID-19 για μετά τον Ιούνιο.

«Δεν ανανεώσαμε την παραγγελία για μετά τον Ιούνιο. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια» είπε χαρακτηριστικά ο Μπρετόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα ενεργοποίησε νομικές ενέργειες κατά της AstraZeneca για τη μη τήρηση του συμβολαίου της, αναφορικά με την παράδοση των εμβολίων της κατά της COVID-19, αλλά και για την απουσία ενός «αξιόπιστου» σχεδίου από την εταιρία, για τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης παράδοσης των εμβολίων.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τις παραδόσεις εμβολίων ώστε να προστατεύσουμε την ΕΕ. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποφάσισαν από κοινού να εκκινήσουν νομική προσφυγή κατά της AstraZeneca. Κάθε δόση εμβολίου μετράει, κάθε εμβόλιο σώζει ζωές», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας.