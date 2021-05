Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: “Ασπρόμαυρο” το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πήρε τη νίκη και “κλείδωσε” τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

“Αγκαλιά” με την 2η θέση της Super League είναι πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά και την σημερινή νίκη του επί του Άρη με 2-0 στην Τούμπα, που του δίνει σημαντικό προβάδισμα πέντε βαθμών, δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των πλέι-οφ.

Νωθρό το ξεκίνημα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να έχει έναν σχετικό έλεγχο λόγω της τακτικής του Άρη να παραχωρήσει χώρους στους γηπεδούχους και με τακτική 5-3-2 να παίξει με αντεπιθέσεις.

Η πρώτη καλή φάση στον αγώνα έγινε στο 28', με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βιεϊρίνια που έδιωξε σε κόρνερ ο Κουέστα. Πιο νωρίς, οι γηπεδούχοι ζήτησαν δύο φορές πέναλτι σε περιπτώσεις πτώσης των Ουάρντα και Βαρέλα, που όμως δεν... συγκίνησαν τον Λευκορώσο ρέφερι.

Στo 32' o Αρης απάντησε στις ευκαιρίες. Με ενέργειά του ο Γκαρσία από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ κόντραρε κι έφυγε κόρνερ. Χωρίς συγκινήσεις και αγωνιστικές “αναταράξεις” ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, χωρίς γκολ, χωρίς φάσεις σημαντικές, σαν ένα παιχνίδι προετοιμασίας περισσότερο.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο ΠΑΟΚ μπήκε πάλι επιθετικότερος και στο 46' με την πρώτη προσπάθειά του, ο Σφιντέρσκι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια φάση στα καρέ του Κουέστα, εμφανώς γιατί δεν είχε την μπάλα στο καλό του αριστερό πόδι. Στο 50' ο Γκάμα σούταρε στην εστία του Πασχαλάκη, με τον τελευταίο να αποκρούει σταθερά.

Ο Άρης στην συνέχεια οργάνωσε την μεσοαμυντική του λειτουργία, έκλεισε τους διαδρόμους και περιόρισε τους γηπεδούχους σε ένα ατέρμονο παιχνίδι χωρίς άμεσα αποτελέσματα. Από το 62' ο Πάμπλο Γκαρσία αναγκάστηκε να κάνει τριπλή αλλαγή χωρίς διαφοροποίηση τακτικής, παρά μόνο προσώπων.

Στο 67΄ο Κρμέντσικ κέρδισε πέναλτι από πάτημα του Σάσα που με την χρήση VAR δόθηκε και που αξιοποίησε ένα λεπτό αργότερα ο Στέφαν Σβαμπ. Το 1-0 ανάγκασε τον Άρη να βγει από την αμυντική του λειτουργία και να γίνει επιθετικός ώστε να φτάσει στο γκολ. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα δεν οπισθοχώρησε και διατήρησε την επιθετική του τακτική.

Στο 80' ο Άρης πλησίασε στην ισοφάριση, αλλά το ωραίο σουτ του Μάνου εξουδετέρωσε σωτήρια ο Πασχαλάκης. Στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο δεύτερο γκολ, αλλά το ωραίο σουτ του Κρμέντσικ έδιωξε την τελευταία στιγμή ο Κουέστα.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα και να το εδραιώσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με ένα δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Ζίφκοβιτς με ιδανικό τελείωμα από ασίστ του Μιχάι. Ο Αρης είχε παραδώσει το πνεύμα και στο 90+3' σουτ του Μουργκ έδιωξε σε κόρνερ ο Κουέστα.

Η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν δίκαιη και καθαρή και πλέον τον φέρνει “αγκαλιά” με την δεύτερη θέση στο φετινό πρωτάθλημα, στόχος που ήταν ο πλέον εφικτός από την μέση της σεζόν και μετά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Βιεϊρίνια (62' Λύρατζης), Μπάμπα (86' Μιχάι), Σβαμπ (78' Μουργκ) , Αουγκούστο, Ροντρίγκο, Ουάρντα (62' Τσιγγάρας), Α. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι (62' Κρμέντσικ).

Άρης (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Μπεναλουάν, Ρόουζ, Σούντγκρεν (73' Μπερτόλιο), Γκάνεα, Ιωάννου (73' Μπρούνο), Ματίγια (83' Μήτρογλου), Σάσα, Γκάμα, Γκαρσία (56' Μαντσίνι), Σίλβα (55' Μάνος).

