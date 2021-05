Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε εκ νέου την Κυριακή ο αριθμός των ασθενών που κατέληξαν από επιπλοκές της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των διασωληνεμένων στις ΜΕΘ.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.428 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από αυτά, ένα είναι εισαγόμενο και εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 712 νέα κρούσματα, 150 στη Θεσσαλονίκη, στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν 82, στη Λάρισα 46 και στην Αχαΐα 45.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

