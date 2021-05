Καιρός

Καιρός: ηλιοφάνεια με βοριαδάκι την Δευτέρα

Ανοιξιάτικος ο καιρός στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δείτε αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 11 Μαΐου

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.