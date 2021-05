Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Καρεμπέ: Τα φαβορί και η επιρροή της πανδημίας (βίντεο)

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γαλλία το 2000, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο δρόμος προς το Euro 2020»

Αναλυτικά είπε στον Νίκο Τζουάννη:

Για τη φετινή διοργάνωση του Euro:

«Νομίζω ότι είναι προνόμιο για κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή η συμμετοχή σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Προφανώς και είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, πολλά έθνη θα συμμετάσχουν στο Euro, το οποίοι αναβλήθηκε για έναν χρόνο και θα είναι μια επέτειος για την ΟΥΕΦΑ. Θα είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να γιορτάσει η ΟΥΕΦΑ μαζί με τα ευρωπαϊκά έθνη».

Για το πόσο θα επηρεαστούν οι ποδοσφαιριστές από την πανδημία:

«Παρά την πανδημία, η οποία προκάλεσε την καθυστέρηση στο αγωνιστικό καλεντάρι, δημιουργώντας προβλήματα σε όλες τις προετοιμασίες των ομάδων και των παικτών, επηρεάζοντας παράλληλα και την απόδοση τους, ελπίζω ότι θα λάμψει ξανά η ποιότητα των αθλητών. Αν και δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι ένα "σφικτό" αγωνιστικό καλεντάρι, θα υπάρχουν ταξίδια και καθόλου ημέρες ξεκούρασης και πάντα υπάρχει η απαίτηση απόδοσης για τους παίκτες. Όμως δεν είναι εύκολο.»

Για τα φαβορί της διοργάνωσης:

«Αναφορικά με τα φαβορί, εκτιμώ ότι η Γαλλία θα είναι ένα από αυτά, η Πορτογαλία και ενδεχομένως η Ιταλία να είναι η ομάδα-έκπληξη».

Για την κατάκτηση του Euro από τη Γαλλία το 2000:

«Νομίζω ότι ήμασταν στην πιο “χρυσή” περίοδο της γαλλικής εθνικής ομάδας. Ήταν “χρυσή” περίοδος, γιατί κερδίσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά από δύο χρόνια και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για μας ήταν απίστευτες και μαγικές στιγμές».

Για τον τελικό με την Ιταλία:

«Ήταν ένας σπουδαίος τελικός απέναντι στην Ιταλία. Προηγήθηκαν στο παιχνίδι, όμως τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε και ήταν μια σπουδαία γιορτή για μας. Πέρα από αυτό, καταφέραμε να ενώσουμε ξανά τη γαλλική κοινωνία και αυτός είναι ο αντίκτυπος του ποδοσφαίρου. Ναι μεν, το ποδόσφαιρο το απολαμβάνει ο κόσμος, αλλά παράλληλα γίνεται και “μέλος” της ομάδας. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της Ελλάδας το 2004. Εκείνη την εποχή αισθάνθηκα σαν Έλληνας. Πανηγύρισα όταν η Ελλάδα κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αγωνιζόμουν εκείνη τη χρονιά στον Ολυμπιακό και για μένα ήταν κάτι το φανταστικό, αλλά φυσικά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά τα Euro μου έχουν μείνει. Μίλησα για το 2000 και την κατάκτηση του τροπαίου από τη Γαλλία, όμως και το 2004 ήταν μια απίστευτη στιγμή για την Ελλάδα. Έπαιζα στον Ολυμπιακό και συνάντησα όλους όσοι κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν από τον Παναθηναϊκό και ορισμένοι από τον Ολυμπιακό, όμως ήταν μια σπουδαία ομάδα και γι' αυτό πανηγύρισα το Euro και την επιτυχία των Ελλήνων».

Η εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020» μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

