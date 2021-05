Αθλητικά

Νέα Σμύρνη: Επεισόδια έξω από το γήπεδο

Αιματηρές συμπλοκές μεταξύ οπαδών, πριν από την αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Ηλιούπολη.

Σοβαρά επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ατόμων έγιναν στη Νέα Σμύρνη, πριν την έναρξη του ματς Πανιώνιος-Ηλιούπολη, για τον έκτο όμιλο της Γ’ Εθνικής.

Οπαδοί συγκρούστηκαν έξω από το γήπεδο, με δύο άτομα να έχουν τραυματιστεί από μαχαίρι και τουλάχιστον ένα ακόμα από τις συμπλοκές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο!

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, που προχώρησε σε συλλήψεις και έκανε χρήση χημικών.

