Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, οι δυο αντίπαλοι μοιράστηκαν τους βαθμούς.

Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από ένα βαθμό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της αρκαδικής πρωτεύουσας, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος, η οποία ολοκληρώθηκε με «λευκή ισοπαλία».

Στο πιο «αδιάφορο» από την άποψη του βαθμολογικού κίνητρου παιχνίδι της 8ης ημέρα του μίνι πρωταθλήματος, το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό, που περιόρισε τους γηπεδούχους σε παθητικό ρόλο, έφτιαξε φάσεις και είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά δεν τις αξιοποίησε.

Στο 6ο λεπτό ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου και στο 16΄ ο Καμαρά βρήκε τον Βρουσάι από αριστερά, εκείνος γύρισε για τον Ανδρούτσο που από κοντά έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου, που ήταν εξουδετερωμένος!

Στο 32΄ οι Μπρούμα, Βρουσάι και Μπουχαλάκης συνδυάστηκαν και ο τελευταίος σούταρε άστοχα, ενώ στο 42΄ ο Χολέμπας εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Χασάν έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα έφυγε λίγο έξω.

Στην επανάληψη ο Μαρτίνς έκανε ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του, περνώντας στο παιχνίδι Ελ Αραμπί, Βαλμπουενά και Μασούρα. Στο 47΄ ο Βαλμπουενά εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Παπαδόπουλος έβγαλε δύσκολα την εξ επαφής κεφαλιά του Χολέμπας, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε και πάλι με δυσκολία την κεφαλιά του Ελ Αραμπί.

Προϊόντος του χρόνου οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν το ρυθμό τους, οι Αρκάδες δεν μπορούσαν να απειλήσουν και η τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού βρήκε την ευκαιρία να δώσει το «βάπτισμα του πυρός» σε ακόμη έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, τον τερματοφύλακα Ηλία Καραργύρη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστομένης Κουτσιαύτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ανδρούτσος, Καλογερόπουλος

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Άλβαρες, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Βαλιέντε (68΄ Κανελλόπουλος), Μουνάφο (46΄ Μπελόκ), Κρεσπί, Αλί Μπαμπά (68΄ Τιλίκα), Γκόμες (74΄ Ριέρα), Μπαράλες (46΄ Τζίμας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης (83΄ Καραργύρης), Ανδρούτσος, Καλογερόπουλος (62΄ Σεμέδο), Παπασταθόπουλος, Χολέμπας, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Καμαρά (46΄ Μασούρας), Βρουσάι (46΄ Ελ Αραμπί), Μπρούμα (46΄ Βαλμπουενά), Χασάν.

