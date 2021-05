Παράξενα

Λίμνη Πλαστήρα: υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο!

Η ανύψωση έγινε με αερόστατο που ξεκίνησε από το γήπεδο της Πεζούλας.

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο, μεγέθους 1.500 τ.μ., υψώθηκε πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, με φόντο τα κεντρικά θεσσαλικά 'Άγραφα.

Η ανύψωση του αερόστατου με τη σημαία πραγματοποιήθηκε στις 7 μ.μ. από το γήπεδο της Πεζούλας με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, να αναδειχθεί η μεγαλοσύνη της καρδιάς και της ψυχής του Έλληνα και της αγάπης του για την Πατρίδα.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 έγινε το πρωί της Κυριακής στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, με συμβολικό αφιέρωμα στη σημαία. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ύψωση της επαναστατικής σημαίας στα Άγραφα, στις 10 Μαΐου 1821, από τον οπλαρχηγό Κώστα Βελή και τελεί υπό την Αιγίδα της «Επιτροπής 2021».

Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε την προ-επαναστατική σημαία των Αγράφων, την οποία είχε ο πρώτος γνωστός κλέφτης των Αγράφων, το Μικρό Χορμόπουλου, περί τα 1.650 και για τον εντοπισμό της εργάστηκε επίπονα η Επιτροπή Ιστορίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Μορφοβουνίου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες των εθνικών αγώνων. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα και άλλους επισήμους και ομιλία του δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτη Νάνου, με θέμα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Εν συνεχεία έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων και ακολούθησε πομπή με επικεφαλής την προ- επαναστατική σημαία των Αγράφων μέχρι την ιστορική τοποθεσία «Στεφάνι» Μορφοβουνίου, όπου ο Καραϊσκάκης είχε μόνιμο καραούλι, για να παρακολουθεί τις κινήσεις των Οθωμανών στο Φανάρι.

