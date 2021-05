Κοινωνία

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Από κάμερες ασφαλείας ψάχνουν τους δράστες (βίντεο)

Οι δολοφόνοι φαίνεται πως γνώριζαν όλες τις κινήσεις του 54χρονου ξενοδόχου.​

Του Μανώλη Ασαριώτη

Το σημείο από όπου έκλεψαν το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το τεχνικό γραφείο στη Ζάκυνθο, να δολοφονήσουν τον Ντίμη Κορφιάτη και να εξαφανιστούν, ερευνούν με μεγάλη προσοχή τα στελέχη της Ασφάλειας. Ευελπιστούν να εντοπίσουν το πιθανό λάθος, που έκανε εκείνος που το πήρε, και να οδηγηθούν σταδιακά στους δύο οπλισμένους με τα καλάσνικοφ.

Ταυτόχρονα, συνάδελφοί τους στη Ζάκυνθο προσπαθούν να συγκεντρώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να “χαρτογραφήσουν” το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι εκτελεστές και για να φθάσουν στην οδό Φιλικών, αλλά και κατά τη διαφυγή τους.

Αν και ο οπλοφόρος που έριξε τη ριπή και σκότωσε τον 54χρονο επιχειρηματία, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, η εικόνα θα τους δώσει τον σωματότυπό του, που αργότερα θα τους βοηθήσει να αποκλείουν υπόπτους.

Με τις κινήσεις τους, πάντως, έδειξαν να γνωρίζουν πολύ καλά την καθημερινότητα του επιχειρηματία, αλλά και ότι χρησιμοποιούσε σωματοφύλακα.

Αναπόφευκτα οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών έχουν ανοικτό τον φάκελο με την απόπειρα σε βάρος του 54χρονου, που κατέληξε στη δολοφονία της συζύγου του, στις 9 Ιουνίου του 2020.

Μέχρι τώρα, το μόνο κοινό σημείο που βρίσκουν είναι ο στόχος και αυτό γιατί τότε:

χρησιμοποίησαν μοτοσικλέτα

πυροβόλησαν με πιστόλι των 45 χιλιοστών και

ίσως έφυγαν με φουσκωτό.

Στο τρίτο 24ωρο των ερευνών για τη δολοφονία του επιχειρηματία, ακόμα δεν είναι δεδομένο ότι οι δράστες φρόντισαν να εγκαταλείψουν το νησί.

Για αυτό και οι έλεγχοι στη Ζάκυνθο συνεχίζονται, ενώ οι αστυνομικές Αρχές ενημερώνονται και για όσους ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς ή αεροπορικώς.

