Πατέλης: ατυχής η δήλωση μου για το διδακτορικό, ζητώ συγνώμη

Οι διευκρινίσεις από τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, δεν έπεισε τον ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για «προσχηματική συγνώμη».

Ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, σε ανάρτηση του στο Facebook, παραδέχθηκε ότι η διατύπωση του για το διδακτορικό, σε συνέντευξη που έδωσε, «ήταν ατυχής και λάθος» και ζήτησε συγνώμη.

Η συγκεκριμένη αναφορά του Αλέξη Πατέλη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον υποχρέωσε να προβεί σε διευκρινίσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πατέλη στο Facebook:

Έχω διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Princeton. Δούλεψα σαν σκυλί για να το αποκτήσω και θαυμάζω άλλους που –σαν εμένα κάποτε–, ξημεροβραδιάζονται στη βιβλιοθήκη για να προκόψουν.

Ζητώ συγγνώμη για την διατύπωσή μου σε συνέντευξη που παραχώρησα. Ήταν ατυχής και λάθος, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι πολιτικός. Στην συζήτηση αναφερόμουν φυσικά σε συμβουλές για καριέρα στον τραπεζικό τομέα. Ως μάνατζερ παλαιότερα ήμουν υπεύθυνος για αρκετές προσλήψεις. Έχω ζήσει από κοντά τις διαδικασίες, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς και να πείσει για τις ικανότητές του.

Σε μερικές καριέρες –όπως αυτή του ακαδημαϊκού, του ερευνητή επιστήμονα, κοκ– το διδακτορικό είναι απαραίτητο. Σε άλλες δεν είναι προαπαιτούμενο. Συνιστά, όμως, αυτονοήτως μια σημαντική προσωπική κατάκτηση.

Πιστεύω και σε αυτόν που δεν είχε ευκαιρίες. Και ναι, πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να αποδείξει τις ικανότητές του. Πολλοί μοχθούν. Και πρέπει να στηριχθούν. Χτίζουμε μια Ελλάδα στην οποία όλοι μπορούμε να πετύχουμε, στον τομέα που επιθυμεί ο καθένας, με βάση την εργατικότητα.

ΣΥΡΙΖΑ: προσχηματική η συγνώμη

Άμεση ήταν η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι «η καθυστερημένη συγγνώμη του κ. Πατέλη, που θεωρεί ότι όσοι νέοι επιλέγουν να ασχοληθούν με την επιστήμη τους είναι τεμπέληδες, είναι παντελώς προσχηματική. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει εδώ και δύο χρόνια με τα πεπραγμένα της την αντίληψη που έχει για τους νέους και τους επιστήμονες της χώρας.

Πρώτα υποτίμησαν τα πιο μορφωμένα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας με το φιάσκο του σκοιλ-ελικικού. Στη συνέχεια για μήνες συκοφάντησαν τη νεολαία που εργάζεται και σπουδάζει κάνοντας λόγο για “ανεύθυνους που διασπείρουν τον κορωνοϊό”. Μετά αποφάσισαν εν μέσω πανδημίας να πετάξουν 25.000 δεκαοχτάχρονους εκτός πανεπιστημίων για να έχουν πελατεία τα κολέγια.

Και τώρα προωθούν ένα νομοσχέδιο που θα καταργεί το οκτάωρο και τους καταδικάζει να δουλεύουν απλήρωτοι και ανασφάλιστοι, χωρίς κανέναν έλεγχο της αυθαιρεσίας. Δεν έχει ξαναϋπάρξει κυβέρνηση που να μισεί και να φοβάται τόσο πολύ τις νέες και τους νέους της χώρας της.

