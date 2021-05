Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ

Το 20ο Κύπελλο της Ιστορίας του πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του αξιόμαχου Προμηθέα στον τελικό.

Για 20η φορά στην Ιστορία του, ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας! Η ομάδα του Όντεντ Κάτας συνάντησε μεν σθεναρή αντίσταση από τον Προμηθέα Πατρών, αλλά στο τέλος επικράτησε με 91-79, στον τελικό του 46ου Κυπέλλου Ελλάδας, στο ΟΑΚΑ.

Με την ολοκλήρωση του 25ου τελικού Κυπέλλου στην Ιστορία των “πρασίνων” και την κατάκτηση του 20ου τροπαίου, ο Παναθηναϊκός έκανε και ένα ακόμη ρεκόρ: Επί 26 χρόνια ανελλιπώς οι “πράσινοι” σηκώνουν κούπα στο μπάσκετ!

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους (και 5 ριμπάουντ). Ο Μάριο Χεζόνια είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κωνσταντίνος Μήτογλου είχε συγκομιδή 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο προσφορά του Χάουαρντ Σαντ-Ρος.

Από τους Αχαιούς, που στον δεύτερο διαδοχικό τελικό Κυπέλλου της Ιστορίας τους, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο, ο Τζιαν Κλαβέλ ξεχώρισε με 23 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 45-41, 68-58, 91-79

Παναθηναϊκός (Κάτας): Μακ, Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 25, Χεζόνια 18, Κασελάκης, Γουάιτ 6, Μήτογλου 17, Μπεντίλ 3, Σαντ Ρος 6.

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελέσε 2, Τζεράι Γκραντ 18, Κλαβέλ 23, Λούντζης 9, Αγραβάνης Δ. 5, Αγραβάνης Γ. 5, Φορντ, Χριστοδούλου 17, Γιαννόπουλος, Μπαζίνας, Τανούλης.

