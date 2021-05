Αθλητικά

Βasketball Champions League: έκανε το repeat η Μπούργκος

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στην Αθήνα, οι Ισπανοί πανηγύρισαν την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Ο Άλεξ Ρένφρο πήρε από το... χέρι την Μπούργκος και την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν μέσα σε κάθε φάση στα τελευταία λεπτά του τελικού του final-8 στο Βasketball Champions League, στο Νόβγκοροντ, οδηγώντας τη στη νίκη με 59-64 απέναντι σε μία μαχητική Πινάρ Καρσίγιακα. MVP του final-8 στο BCL αναδείχτηκε ο Ιταλός γκαρντ της Μπούργκος Bιτόρ Μπενίτε.

Το "repeat" της ομάδας του Ζοάν Πεναρόγια, λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ (σ.σ. τον περασμένο Οκτώβριο) ήρθε από την άμυνα, όπως φαίνεται και από τους 59 πόντους που πέτυχε η τουρκική ομάδα.

Ο Ρένφρο είχε συγκομιδή 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Βιτόρ Μπενίτε.

Από την ηττημένη Πινάρ Καρσίγιακα που επέστρεψε στις αρχές της 4ης περιόδου, προσπέρασε, αλλά στο τέλος ηττήθηκε κορυφαίος ήταν ο Αμάθ Εμ'Μπαγέ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 28-29, 39-46, 59-64

ΠΙΝΑΡ ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ (Ούφουκ Σάριτσα): Μπίρσεν 10, Κένεντι 5 (1), Εμ'Μπαγέ 17 (2), Μόργκαν 13 (2), Τέιλορ 8, Αγκβα 2, Μπιτίμ 2, Έρντέν 1, Χένρι 1, Σονσίρμα

ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ (Ζοάν Πεναρόγια): Μπενίτε 15 (1), Κουκ 3 (1), Χόρτον 5 (1), Μπαρέρα, Κράβιτς 8, ΜακΦάντεν 5 (1), Ραμπασέδα, Ρενφρό 14 (1), Ριμπέρο 9, Σακχό, Σάλας, Σάλβο 5 (1)

