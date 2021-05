Οικονομία

Καραμανλής: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημόσιων έργων εδώ και δεκαετίες

Εργοτάξια μέσα στο καλοκαίρι, προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τι είπε για τις συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημόσιων έργων των τελευταίων δεκαετιών ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, το Μετρό στη Θεσσαλονίκη και το σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες, το οποίο είναι σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, σε συνέντευξή του στην “Real News”.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «τα έργα δεν φυτρώνουν μέσα σε μια νύχτα. Εδώ και 20 μήνες δουλεύουμε συστηματικά. Παραλάβαμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, με επί χρόνια μπλοκαρισμένα μεγάλα έργα και μηδενική προετοιμασία για νέα. Σήμερα, έχουμε πλέον βάλει μπρος ένα πρόγραμμα έργων άνω των 13 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 2004-2009. Περιλαμβάνει νέα έργα, όπως είναι ενδεικτικά οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, η νέα Περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη το λεγόμενο flyover, το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, αλλά και 7000 παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου, σε όλη τη χώρα. Μέσα στο 2021, επιτέλους θα δούμε εργοτάξια στο Βόρειο Τμήμα του Ε65, στο Πάτρα-Πύργος και στη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ενώ θα μπούμε στην τελική ευθεία για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Αλλά κάνουμε άλματα και για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη και την άλλη εβδομάδα καταθέτουμε και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα έργα; Καλύτερη καθημερινότητα και ποιότητα ζωής για τον πολίτη. Ώθηση στην οικονομία. Χιλιάδες νέες δουλειές».

«Από τον επόμενο μήνα. μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε εργοτάξια σε Εξάρχεια, Κολωνάκι, Κατεχάκη, Άλσος Βεΐκου. Συνολικά θα έχει 15 σταθμούς και θα φτάνει μέχρι Γουδή. Ενώ προετοιμάζουμε και την επέκταση κατά μήκος της Κηφισίας μέχρι τα Πευκάκια, όπου θα ενώνεται με τη Γραμμή 1», δήλωσε ο κ. Καραμανλής για την γραμμή 4 του Μέτρο.

Αναφερόμενος στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι «το ΣτΕ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την απόφασή του. Θα ήταν τουλάχιστον ασέβεια προς τη Δικαιοσύνη να αναφερθώ σε αυτή λοιπόν. Και φυσικά δεν θα το κάνω. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολέμιοι του Μετρό επιτίθενται εδώ και μέρες στο ΣτΕ. Κι αναρωτιέμαι, τι νομίζουν ότι κάνουν; Bullying στο Συμβούλιο της Επικρατείας; Όπως προηγουμένως είχαν αποπειραθεί να κάνουν και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο; Μέχρι εκεί φτάνει η αμετροέπειά τους και το μένος τους εναντίον του έργου; Τους απαντώ, λοιπόν, το εξής: Αν η απόφαση του ΣτΕ είναι αυτή που οι ίδιοι λένε, θα αποτελεί άλλη μία δικαίωση στην πράξη της πολιτικής μας, που είναι η μόνη που εξασφαλίζει στη Θεσσαλονίκη και Μετρό και Αρχαία. Όπως συμφωνούν, άλλωστε, κυβέρνηση, ΚΑΣ, Δήμος, Περιφέρεια, παραγωγικές δυνάμεις της πόλης και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών». «Αν το ΣτΕ δώσει το “πράσινο φως”, λοιπόν, θα τρέξουμε για να καλύψουμε όσο γίνεται τον χρόνο που έκλεψαν από τη Θεσσαλονίκη οι προσφυγές, με στόχο να καταφέρουμε να ολοκληρωθεί το Μετρό το 2023», συμπλήρωσε.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στην κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών επισημαίνοντας πως «επί 4,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ούτε ένα λεωφορείο και δεν έκανε ούτε μία πρόσληψη. Εμείς υλοποιούμε ένα μελετημένο σχέδιο. Βήμα-βήμα: Ανάταξη του στόλου, με 200% αύξηση στις δαπάνες συντήρησης. Συμφωνία με ΚΤΕΛ, άρα ενίσχυση με 200 λεωφορεία και 550 οδηγούς. Μετά από μια δεκαετία, 655 προσλήψεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Και τώρα, άλλα 300 λεωφορεία μέσω leasing.Το αποτέλεσμα; Ενώ παραλάβαμε 850 λεωφορεία στο δρόμο, τώρα έχουμε πάνω από 1250 - σχεδόν 50% αύξηση - συν τα 300 του leasing που εντάσσονται σταδιακά. Κι έτσι έχουμε ήδη 3.000 περισσότερα δρομολόγια την ημέρα και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. Ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος στη Θεσσαλονίκη: Παραλάβαμε 235 λεωφορεία στο δρόμο, σήμερα τα έχουμε διπλασιάσει. Όλα αυτά έγιναν εν μέσω πανδημίας και ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση το μόνο που είχε αυξήσει ήταν η τιμή του εισιτηρίου. Όμως εμείς τη μειώσαμε ξανά».

