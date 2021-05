Life

Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή της μητέρας

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία, πριν από πολλά χρόνια μαζί με τη μαμά της.

Η Γιορτή της Μητέρας είναι σήμερα και πολλοί είναι αυτοί που θέλησαν να ευχηθούν δημόσια στην μαμά τους, μέσα από τα social media.

Έτσι και η Φαίη Σκορδά, η οποία με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με την μητέρα της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” επέλεξε να ποστάρει μια φωτογραφία με την μαμά της, την οποία έβγαλαν πριν από αρκετά χρόνια.

Η μελαχρινή τότε Φαίη πόζαρε στην αγκαλιά της μαμάς της, πάνω σε ένα πλοίο, με φόντο τη θάλασσα.

