ΗΠΑ: Μακελειό σε πάρτι γενεθλίων

Επτά νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης.

Επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο Σπρινγκς, στην Πολιτεία του Κολοράντο, νωρίς την Κυριακή, μετά την επίθεση ενόπλου σε πάρτι γενεθλίων, όπου η κοπέλα του ήταν παρούσα και αυτός άνοιξε πυρ, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Τα παιδιά που βρίσκονταν στη γιορτή, φαίνεται πως γλίτωσαν και βρίσκονται σε σπίτια οικείων τους, σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσαν η Αστυνομία και αξιωματούχοι της πόλης.

«Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν έξι ενήλικες νεκρούς και έναν ενήλικα άνδρα βαριά τραυματισμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του», αναφέρει η ανακοίνωση.

