Γιουβέντους - Μίλαν: Κάζο για τη “Μεγάλη Κυρία”

Η Μίλαν ταπείνωσε τη Γιουβέντους και την αφήνει εκτός Champions League.

Στη μεγάλη “μονομαχία” για μια θέση στο Champions League της νέας περιόδου και ταυτόχρονα στο σούπερ ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής, η Μίλαν πέρασε θριαμβευτικά με 3-0 από το Τορίνο επί της Γιουβέντους, που υποχώρησε στην 5η θέση κι αυτήν τη στιγμή η πρωταθλήτρια Ιταλίας βρίσκεται εκτός διοργάνωσης!

Οι “ροσονέρι” έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους αγνώριστους “μπιανκονέρι”, καθώς το γκολ του Μπραχίμ Ντίας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποσυντόνισε τους γηπεδούχους.

Η Γιουβέντους έψαξε σπασμωδικά την ισοφάριση, έδωσε χώρους και τιμωρήθηκε, με τους Άντε Ρέμπιτς στο 78΄ και Φικάγιο Τομόρι στο 82΄ να δίνουν διάσταση θριάμβου στη νίκη της Μίλαν.

Η ομάδα του Στέφανο Πιόλι, που είχε χάσει και πέναλτι με τον Φρανκ Κεσί στο 58ο λεπτό, έφτασε στους 72 βαθμούς και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Αταλάντα.

