Life

Οι 5 καλύτερες αντιγηραντικές τροφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί η σωστή διατροφή μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις τη νεότητά σου με τον πιο φυσικό τρόπο.

Αν θέλεις να παρατείνεις τη νεότητα φυσικά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υγεία και την ευεξία, σου προτείνουμε τις πέντε καλύτερες αντιγηραντικές τροφές που πρέπει να βάλεις στο πιάτο σου.

Ηλιόσποροι (και ηλιέλαιο)

Αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε. Το έλαιό τους, μάλιστα, το γνωστό ηλιέλαιο, είναι ίσως η πλουσιότερη φυσική πηγή βιταμίνης Ε: ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό, που προστατεύει το δέρμα από τη γήρανση.

Πορτοκαλί πιπεριά

Αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C στη φύση, η οποία είναι ένα δομικό συστατικό του δέρματος, απαραίτητο για την προστασία του και φυσικός αναγεννητής του κολλαγόνου.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στα Χανιά: Συγκλονίζει ο γιος ηλικιωμένου (βίντεο)

Λίμνη Πλαστήρα: υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο!

Ο Παναθηναϊκός Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ