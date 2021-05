Κοινωνία

Σχολεία: Επιστροφή για τους μαθητές όλων των τάξεων

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, των γυμνασίων και των Λυκείων επιστρέφουν σήμερα στα σχολεία τους.

Επιστροφή στο σχολείο σήμερα για τους μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, ενώ στα θρανία επιστρέφουν, μετά τις διακοπές του Πάσχα, και οι μαθητές των λυκείων.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό πρέπει να προσέρχονται στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test). Το τεστ διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων Δευτέρας και Πέμπτη, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Υπενθυμίζεται, πως τα self tests διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία μαζί με ενημερωτικό υλικό, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον Προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

Από σήμερα επαναλειτουργούν, επίσης δια ζώσης, τα τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών, καθώς και οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών που είναι στο τελευταίο έτος ή επί πτυχίω.

Ακόμα, μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.