Κόσμος

Αεροδρόμιο Βανκούβερ: Νεκρός από πυροβολισμούς (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή για το φονικό περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυρά στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, ανέφερε χθες Κυριακή στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα Vancouver Sun.

Η αστυνομία αναζητεί «έναν ή περισσότερους» υπόπτους για τη δολοφονία στο αεροδρόμιο, στο Ρίτσμοντ, στη Βρετανική Κολομβία, κατά τις πληροφορίες του δικτύου CBC News. Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι φερόμενοι ως δράστες του φόνου βρέθηκε καμένο, ανέφερε η Σαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της οποίας το θύμα ήταν μέλος συμμορίας του οργανωμένου εγκλήματος .

Το αεροδρόμιο διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία, ότι το συμβάν έχει λάβει τέλος και ότι η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά και «με ασφάλεια».

Shooting at YVR airport Vancouver

Richmond pic.twitter.com/1n0f4WAC4O

— Indi Jaswal (@indijaswaloye) May 9, 2021