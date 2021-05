Πολιτική

Συμβούλιο Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που θα τεθούν στο «τραπέζι» του Συμβουλίου, λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία.

Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού, Νίκου Δένδια. Στην ατζέντα βρίσκονται οι διατλαντικές σχέσεις και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Οι υπουργοί αναμένεται να εστιάσουν επίσης στην υγεία, εν όψει και της επερχόμενης Παγκόσμιας Συνόδου για την Υγεία η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Μαΐου στη Ρώμη, αλλά και στις σχέσεις με τη Ρωσία. Να σημειωθεί ότι η ΕΕ είχε καταδικάσει την απόφαση της Μόσχας να απαγορεύσει την είσοδο στη Ρωσία σε οκτώ Ευρωπαίους μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι και η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα, ενώ παράλληλα είχε κληθεί ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ΕΕ, Πρέσβης Βλαντίμιρ Τσιζόφ.

Επιπροσθέτως, θα συζητηθεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν σε συνέχεια της ανακοίνωσης για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, οι αναβληθείσες παλαιστινιακές εκλογές, η ανησυχητική κατάσταση στο Λίβανο και η κατάσταση στο Σαχέλ.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Κλίμα, Τζον Κέρι θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα περιβάλλοντος.

Η συνέντευξη τύπου αναμένεται μετά τις 17.30 ώρα Ελλάδος.