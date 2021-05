Υγεία - Περιβάλλον

Self tests: Η διάθεση του δεύτερου στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους εργαζόμενους

Άλλες μέρες για την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλες για τους δημόσιους υπαλλήλους η δωρεάν διάθεση του δεύτερου self test.

Aπό σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στο παραπάνω διάστημα θα μπορούν να προμηθευτούν τα self tests των δύο επόμενων εβδομάδων. Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 - 16 Μαΐου και 17 - 23 Μαΐου, ενώ το αποτέλεσμά τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου. Η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (ένας για κάθε εβδομάδα) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Παράλληλα, από σήμερα και μέχρι να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους 8 κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών, θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), υποχρεωτικά, δύο φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προμήθεια των self tests θα γίνεται ως εξής: το ένα εξ αυτών θα παρέχεται από τον εργοδότη και θα καλύπτεται με δική του δαπάνη, ενώ το δεύτερο θα χορηγείται, δωρεάν, από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Tα self-tests που θα παρέχονται από τον εργοδότη θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από σήμερα, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα self-test από την Πέμπτη, 13 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα και των δύο τεστ θα πρέπει να δηλώνονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».

Την εβδομάδα από 10 έως 16 Μαΐου 2021 τα αρμόδια για την εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.

