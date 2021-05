Οικονομία

Επίδομα ανεργίας: καταβολή για όσα έληξαν τον Απρίλιο

Τα επιδόματα που έληξαν τις πρώτες μέρες του Απριλίου καταβάλλονται από σήμερα.

Ξεκινά σήμερα η καταβολή της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων που έληξαν κατά το διάστημα 1-10 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, η καταβολή της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Η μηνιαία παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

Τακτική επιδότηση ανεργίας - έως 399,25 ευρώ μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων - 399,25 ευρώ μηνιαίως.

Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας - 200 ευρώ μηνιαίως.

Η παράταση των επιδομάτων που έληξαν, μετά τις 10 Απριλίου, θα καταβληθεί σταδιακά, μέχρι το τέλος του Μαΐου.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης.

Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

