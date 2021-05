Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρόγνωση για σήμερα και για την υπόλοιπη εβδομάδα από τον Τάσο Αρνιακό στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Λιακάδα και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ αναμένονται σήμερα, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός στην πρωινή του πρόβλεψη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς, στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τους 27 και στα νησιά έως 25-26 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Παρόμοιο θα είναι και αύριο το σκηνικό του καιρού, ενώ την Τετάρτη αναμένονται συννεφιές στα βόρεια και τοπικές βροχές.

Όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, «αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί από το Σάββατο».

