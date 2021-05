Οικονομία

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Οι 10 θεματικοί πυλώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με την εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με την εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τους χαιρετισμούς των Προέδρων της Εσθονίας και της Σλοβακίας, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά και της πρόεδρου της επιτροπής “Ελλάδα 2021” Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, θα αρχίσουν στις 11:00 οι εργασίες του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 15 Μαΐου.

Στους 10 θεματικούς πυλώνες του Φόρουμ θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις, είτε με φυσική παρουσία στα ειδικά διαμορφωμένα στούντιο στο Ζάππειο είτε διαδικτυακά, περισσότεροι από 1.000 προσκεκλημένοι ομιλητές από 42 χώρες.

Στις 16:30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισπανός ομόλογός του, Πέδρο Σάντσεθ, θα συμμετάσχουν από κοινού στις εργασίες του Φόρουμ, στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου θα έχουν συζήτηση με τον Florian Eder, δημοσιογράφο του Politico.

Το σημερινό πρόγραμμα του Φόρουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις θεματικές ενότητες Ναυτιλία, “Μπλε Οικονομία”, Υγεία, Ιστορία, Πολιτισμός και Πανδημία, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, διατλαντικές σχέσεις, Ευρωπαϊκή Οικονομία.

Αναλυτικότερα, θα πάρουν μέρος με φυσική παρουσία στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του εξαήμερου Φόρουμ οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα, του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, ο Πρόεδρος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Ντόντικ, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, άλλα σημαίνοντα πρόσωπα που θα δώσουν το “παρών” στο Ζάππειο, είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, η εκτελεστική αντιπρόεδρος και επίτροπος Ψηφιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ντόναλντ Ντουσκ και ο ειδικός απεσταλμένος της Κομισιόν για την προώθηση της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων εκτός ΕΕ, πρώην Ευρωπαίος επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης.

Στις συζητήσεις και τις ομιλίες, επίσης, θα συμμετάσχουν διαδικτυακά οι Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επίτροποι για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι, για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, για την Ενέργεια Κάντρι Σίμσον, Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι, για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Μαρίγια Γκαμπριέλ και η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται από τους διοργανωτές πως αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στο Ζάππειο εκπροσώπων σημαντικών θεσμών στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπως o Κλάους Ρέγκλινγκ, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενώ στις πιο πρόσφατες συμμετοχές στον πλούσιο κατάλογο των υψηλών καλεσμένων, που θα συμμετάσχουν ψηφιακά, περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγιερ, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για ζητήματα που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, Τζον Κέρι, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μιρτσέα Γκεοάνα και η Οντίλ Ρενό-Μπασό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Περαιτέρω, αναφέρεται πως εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις: o Stephan Mayer, Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μετανάστευση της Γερμανίας, o Rolf Schmachtenberg, μόνιμος γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, η Arancha Gonzalez Laya, Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, ο Milojko Spajic, Υπουργός Εξωτερικών και ο Jakov Milatovic, υπουργός Οικονομικών του Μαυροβουνίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο Pierre Gramegna, Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, ο Matthew Palmer, αν. βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και οι γερουσιαστές Maryland, Chris Van Hollen και New Jersey, Robert Menendez, θα αναλύσουν διεξοδικά τα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των θεμάτων του τομέα τους.

Οι δέκα θεματικοί πυλώνες που είναι δομημένο το Φόρουμ είναι:

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: 1821-2021

Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια

Παγκόσμια Οικονομία

Το Μέλλον της Ευρώπης

Βιωσιμότητα και Κλιματική Αλλαγή

Άνθρωποι, Οργανώσεις και Κοινωνία

Τεχνολογία και το Μέλλον της Ανάπτυξης

Ελλάδα: Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υγεία

Παιδεία και Εκπαίδευση

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) παρατίθεται το πρόγραμμα του Φόρουμ, καθώς και οι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Προστασία 100% από τον κορονοϊό δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

Συμβούλιο Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες

Αεροδρόμιο Βανκούβερ: Νεκρός από πυροβολισμούς (εικόνες)