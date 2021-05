Πολιτισμός

Χέλμουτ Γιαν: Νεκρός σε τροχαίο ο αρχιτέκτονας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο γερμανοαμερικανός αρχιτέκτονας Χέλμουτ Γιαν, γνωστός κυρίως για μεταμοντέρνα δημιουργήματά του, κτίρια από χάλυβα και γυαλί, σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε ηλικία 81 ετών στην πολιτεία Ιλινόι, σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη καθώς επέβαινε σε ποδήλατο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία.

Ο Χέλμουτ Γιαν έχασε τη ζωή του το Σάββατο το απόγευμα στο Κάμπτον Χιλς, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο, αφού «παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα Stop» σε διασταύρωση, εξήγησε η αστυνομία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Αφού πήρε το πτυχίο του στο Μόναχο το 1965, ο Χέλμουτ Γιαν εγκαταστάθηκε στο Σικάγο για να σπουδάσει στο Illinois Institute of Technology, σχολή με την οποία συνέδεσε το όνομά του ο μοντερνιστής αρχιτέκτονας Λούντβιχ Μις φαν ντερ Ρόε, ο οποίος άσκησε μεγάλη επιρροή στον τομέα του.

Απέκτησε όνομα τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αναλαμβάνοντας διάφορα έργα στο Σικάγο, όπως το Thompson Center ή ο τερματικός σταθμός της United Airlines στο διεθνές αεροδρόμιο Ο’ Χέιρ.

Συμμετείχε επίσης στο σχέδιο της έδρας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) στην Ουάσινγκτον, ενώ αργότερα ανέλαβε μεγάλα έργα στη Γερμανία, όπως το Airport Center του Μονάχου ή το σύμπλεγμα κτιρίων Sony Center στο Βερολίνο.

«Ο Χέλμουτ Γιαν ήταν ένας από τους πιο εφευρετικούς αρχιτέκτονες του Σικάγου, ο αντίκτυπος του οποίου στην πόλη δεν θα ξεχαστεί ποτέ», σημείωσε μέσω Twitter η δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, η Λόρι Λάιτφουτ.

«Το αρχιτεκτονικό του σημάδι θα παραμείνει αισθητό και ορατό σε όλη την υφήλιο για γενιές», πρόσθεσε η ίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Προστασία 100% από τον κορονοϊό δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Αεροδρόμιο Βανκούβερ: Νεκρός από πυροβολισμούς (εικόνες)