“Special Report” στον Τουρισμό (βίντεο)

Οι προετοιμασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, οι προσδοκίες των επισκεπτών και οι ελπίδες των επιχειρηματιών του κλάδου που “στηρίζει” την εθνική οικονομία.

Ένας Σέρβος περνάει τα σύνορα στον Προμαχώνα. Μια Ολλανδή απολαμβάνει τον ήλιο στα Χανιά. Αλλά οι επαγγελματίες του τουρισμού αναρωτιούνται κατά πόσο οι ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο θα τηρήσουν τις κρατήσεις που, ήδη, σιγά-σιγά κάνουν.

Το «Special Report» ταξιδεύει στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στα Μετέωρα και τη Βόρεια Ελλάδα για να καταγράψει τις πυρετώδεις προετοιμασίες, αλλά και τις ανησυχίες των επαγγελματιών του τουρισμού, την ώρα που κάνουν αγώνα δρόμου για να καταφέρουν να κερδίσουν το στοίχημα της τουριστικής σεζόν.

Ο Αντώνης Φουρλής απαντά στο ερώτημα τι αναζητούν οι επισκέπτες το δεύτερο καλοκαίρι της πανδημίας, αλλά και σε τι επενδύουν οι Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου να κερδίσουν τη φετινή κούρσα. Ποιες είναι οι πραγματικές προοπτικές του φετινού καλοκαιριού και τι αντίκτυπο θα έχει στην ελληνική οικονομία;

«Special Report»: Κάθε Κυριακή, στις 00:45

