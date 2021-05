Life

“Your Face Sounds Familiar- All Star”: Ο μεγάλος νικητής της… Eurovision

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 πήγε…Eurovision σε ένα επεισόδιο που ήταν σκέτο πάρτι. Ο νικητής της βραδιάς.

Το “YFSF- All Star” έκανε μία μεγάλη βραδιά , αφιερωμένη στην Eurovision, κερδίζοντας και πάλι τις εντυπώσεις, σε ένα επεισόδιο όλο κέφι, τραγούδι και χορό.

Όλοι οι συμμετέχοντες μεταμφιέστηκαν σε τραγουδιστές που έχουν συμμετάσχει στο μεγάλο διαγωνισμό της Eurovision.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, βάσει των ψήφων του κοινού και των κριτών, αναδείχθηκε η Μπέτυ Μαγγίρα, που εμφανίστηκε ως Τάμτα. Δείτε την εμφάνισή της:

Κι εμείς υποδεχόμαστε στη σκηνή του YFSF την Μπέττυ Μαγγίρα ως Τάμτα!



Κι εμείς υποδεχόμαστε στη σκηνή του YFSF την Μπέττυ Μαγγίρα ως Τάμτα!



Κι εμείς υποδεχόμαστε στη σκηνή του YFSF την Μπέττυ Μαγγίρα ως Τάμτα!#Yfsf_Ant1 #allstar #ant1tv #now #eurovision pic.twitter.com/tp31pZPAXF — YFSF_ANT1 (@YFSF_ANT1) May 9, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Προστασία 100% από τον κορονοϊό δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Αεροδρόμιο Βανκούβερ: Νεκρός από πυροβολισμούς (εικόνες)