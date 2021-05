Κόσμος

Αφγανιστάν: Νέο λουτρό αίματος από έκρηξη σε λεωφορείο

Γυναίκες και παιδιά μεταξύ των θυμάτων της νέας επίθεσης στο Αφγανιστάν.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από βόμβα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι Ταλιμπάν ετοιμάζονται να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός ενόψει της γιορτής Έιντ αλ Φιτρ.

Η έκρηξη, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 28 άνθρωποι, έγινε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην επαρχία Ζαμπούλ (νοτιοανατολικά), διευκρίνισε ο Ταρίκ Αριάν, εκπρόσωπος του υπουργείου.

Ανάμεσα στους τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι γυναίκες και παιδιά, δήλωσε ο Γκιουλ Ισλάμ Σιάλ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Ζαμπούλ.

Η βία στο Αφγανιστάν κλιμακώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, με φόντο την έναρξη της αποχώρησης των αμερικανικών και των άλλων ξένων στρατευμάτων.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως θα κηρύξουν τριήμερη εκεχειρία ενόψει της γιορτής που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα του Ραμαζανιού εντός της εβδομάδας.

