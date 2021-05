Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Εμβολιασμένοι μαθητές τη νέα χρονιά (βίντεο)

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους 30-44 ετών με όλα τα εμβόλια. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τα self tests, τον κατ’ οίκον εμβολιασμό και το άνοιγμα του τουρισμού.

Για το πρόγραμμα εμβολιασμών στην Ελλάδα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και στον Γιώργο Παπαδάκη, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσεται η εκστρατεία. Υπογράμμισε πως ο αριθμός των εμβολιασμών μόνο σήμερα, ανέρχεται σε 112.000. Παράλληλα, έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τηλεθεατών για τα εμβόλια, τα self tests και τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κικίλιας είπε πως πρέπει να φοράμε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους για αρκετό καιρό ακόμα, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

«Είμαι υπόχρεος στους υγειονομικούς για ό,τι κάνουν στους εμβολιασμούς», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στην εθνική εκστρατεία.

Αναφορικά με κάποια προβλήματα που παρατηρήθηκαν στη διανομή των self tests (π.χ. κάποιοι μαθητές θα χάσουν ένα τεστ για την ερχόμενη Δευτέρα), δεσμεύτηκε πως θα δει το θέμα με τους αρμοδίους και διαβεβαίωσε πως «Ό,τι γίνεται στραβά, θα το διορθώνουμε».

Σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, στις παραγγελίες του οποίου βάζει τέλος η Ε.Ε. μετά τον Ιούνιο, τόνισε πως είναι εξασφαλισμένες οι δόσεις για την Ελλάδα. Επαναλαμβάνοντας πως «το καλύτερο εμβόλιο είναι το συντομότερο», υπογράμμισε πως δεν πρέπει να στοχοποιούνται τα εμβόλια, επισημαίνοντας πως η έγκρισή του - όπως και όλων των υπολοίπων που έχουν αδειοδοτηθεί στην Ε.Ε.- έγινε κατόπιν μελέτης και έρευνας. Υπενθύμισε πως έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca περίπου 55 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ενώ η Αγγλία έχει ήδη βγει από τη μεγάλη πίεση λόγω του συγκεκριμένου εμβολίου. Αναφερόμενος στις πιθανές παρενέργειες, υπογράμμισε πως είναι απειροελάχιστες, φέροντας ως παράδειγμα πως πιθανότητα να πάθει θρόμβωση έχει και μία γυναίκα που παίρνει αντισυλληπτικά ή ένας καπνιστής.

Η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού για τους 30-44 ετών, με όλα τα εμβόλια, θα ανοίξει στο τέλος Μαΐου, γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας. Συμπλήρωσε πως μέχρι τα μέσα Ιουνίου, εφόσον η Johnson & Johnson επιβεβαιώσει τις παραδόσεις, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους 18-29 ετών.

«Έχουμε προαγοράσει 30 εκατ. εμβόλια», είπε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας πως μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουν γίνει 5,4 εκατ. εμβολιασμοί και 1,94 εκατ. συμπολίτες μας θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Για τον εμβολιασμό ατόμων κάτω των 18 ετών, περιμένουμε την έγκριση από τον ΕΜΑ, συνέχισε και προανήγγειλε πως η επόμενη χρονιά θα μας βρει με εμβολιασμό μαθητών. Μάλιστα, ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη στην ΕΕ η διαδικασία για την έγκριση του εμβολίου της Pfizer για τις ηλικίες 12-15 ετών.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως «εμβολιάσαμε καθολικά τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων», ενώ για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό είπε πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα τον εφαρμόσει και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέχρι το τέλος του μήνα.

Ερωτηθείς σχετικά με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των υγειονομικών, ξεκαθάρισε πως πάνω από το 85% των ιατρών έχει εμβολιαστεί. Παραδέχθηκε πως δεν τον ικανοποιεί το ποσοστό των υπολοίπων (νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού). Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας του εμβολίου για τους υγειονομικούς.

Όσοι γιατροί λένε να μη γίνουν τα εμβόλια, πρέπει να γνωρίζουν το ιστορικό του ασθενούς και να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Δεδομένου του ιατρικού απορρήτου, οφείλω να σεβαστώ την εισήγησή τους, είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Το εμβόλιο είναι ένα “δώρο” της επιστήμης, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο», προκειμένου να επανέλθουμε στην κανονικότητα, τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει τον θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρου Κατσανέβα, από κορονοϊό, λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό του, ο κ. Κικίλιας είπε πως «μάλλον είχε νοσήσει πριν κάνει το εμβόλιο». Ευκαιρίας δοθείσης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, όπως και σε όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους από την COVID-19.

Ερωτηθείς σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλές το άνοιγμα του Τουρισμού στις 15 Μαΐου, σημείωσε πως πλέον έχουμε εκατομμύρια εμβόλια διαθέσιμα, έχουμε πολλαπλάσιο αριθμό testing σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν, έχουμε θωρακίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πλέον έχουμε και την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη διαχείριση της κρίσης.

Σταδιακά, καθώς ανοίγουν δραστηριότητες, οι συμπολίτες μας να εμβολιάζονται και να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης, ήταν το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας το καθολικό lockdown στην Κάλυμνο και τον συναγερμό για την έξαρση των κρουσμάτων στο Μεσολόγγι, είπε πως υπάρχουν τομείς της κοινωνίας που δεν τήρησαν τα μέτρα και δυστυχώς αυτό πληρώνεται. «Θα αντιμετωπίσουμε με ηρεμία και ψυχραιμία όλες τις καταστάσεις», διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς γιατί οι εμβολιασμένοι και με τις δύο δόσεις, δεν μπορούν να βγάλουν τη μάσκα, ο Υπουργός Υγείας απάντησε λακωνικά πως «όλα τα πράγματα θα γίνουν στην ώρα τους».

Για τον μεγάλο αριθμό θανάτων από την COVID-19, καθημερινά, ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως «Με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την πανδημία στην Ελλάδα, καταφέραμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές», αναγνωρίζοντας πως «ειδικά στο “τρίτο κύμα” έχουμε πληρώσει φόρο αίματος».

Τόνισε πως «ήταν άθλος ότι φθάσαμε τις 1.500 ΜΕΘ μέσα στην πανδημία» και υπογράμμισε πως «παλεύουμε για να σωθεί έστω και μία παραπάνω ζωή».

Δεν παρέλειψε να απονείμει τα εύσημα σε στελέχη της αντιπολίτευσης που υιοθετούν μία υπεύθυνη στάση στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Νίκο Φίλη (ΣΥΡΙΖΑ), λέγοντας πως «αν και πολιτικός αντίπαλος, τιμώ την στάση του για τον εμβολιασμό».

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας είπε πως θα υπάρξει εκ νέου επιβράβευση των υγειονομικών για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Το έκανε ήδη μία φορά η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα το ξανακάνει και μελετώνται κι άλλοι τρόποι για να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και πρέπει να στηριχθούν με όλους τους τρόπους, είπε χαρακτηριστικά.

