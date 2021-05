Κοινωνία

Αγριογούρουνα στα Λαδάδικα και στη Δροσιά Αττικής! (εικόνες)

Μετά τη βόλτα στην Αριστοτέλους, το αγριογούρουνο εμφανίστηκε στα Λαδάδικα. Οικογένεια στη Δροσιά.

Νέο βίντεο με αγριογούρουνο να κόβει βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Το αγριογούρουνο εμφανίζεται να περιφέρεται στο πεζοδρόμιο της οδού Κουντουριώτου, σε απόσταση λίγων μέτρων από το λιμάνι της πόλης και διασχίζοντας -στη συνέχεια- το οδόστρωμα να κινείται προς τα Λαδάδικα.

Περαστικός κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο το μεγαλόσωμο ζώο και «ανέβασε» το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν αποκλείεται πάντως να πρόκειται για το ίδιο αγριογούρουνο που εθεάθη τα προηγούμενα 24ωρα στην πλατεία Αριστοτέλους κατηφορίζοντας προς την παραλία.

Την Κυριακή, την ημέρα όμως, αναγνώστης του ant1news.gr, εντόπισε και κατέγραψε αγριογούρουνο στα σύνορα Δροσιάς – Εκάλης, πάνω στη Θησεώς. Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση, επρόκειτο για αγριογούρουνο με τα μικρά του, ολόκληρη οικογένεια δηλαδή.

