Επίδομα παιδιού: Κλείνει η πλατφόρμα

Σε προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας για το επίδομα παιδιού προχωρά ο ΟΠΕΚΑ.

Κλείνει προσωρινά στις 13 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00 η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής της Β' δόσης 2021 στις 31 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως συμβαίνει με την καταβολή του συνόλου των επιδομάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η εκκαθάριση των αιτήσεων θα γίνει, σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι για το επόμενο άνοιγμα της πλατφόρμας Α21 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

