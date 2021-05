Κοινωνία

Τροχαίο στη Γαύδο: Μήνυμα στη μητέρα της Κορίνας έστειλε ο 40χρονος

«Μήνυμα ασυνάρτητο, με διάχυτες συγγνώμες». Η μάνα της αδικοχαμένης Κορίνας δεν ήθελε να του μιλήσει. Πότε θα ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Ένα γραπτό μήνυμα στη μητέρα της αδικοχαμένης Κορίνας Λαβράνου, έστειλε πρόσφατα ο 40χρονος που βρισκόταν μαζί της στο όχημα τη μοιραία βραδιά.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης, η μητέρα της Κορίνας δεν ήθελε να του μιλήσει: «Ναι, έχει αποστείλει πρόσφατα ένα γραπτό μήνυμα στη μητέρα της Κορίνας, η οποία βρίσκεται σε αποκαρδιωτική κατάσταση. Η ίδια μου είπε ότι έχει ξεριζωθεί η καρδιά της και δεν θέλει να έχει καμία συζήτηση μαζί του. Επρόκειτο για ένα μήνυμα ασυνάρτητο, με διάχυτες συγγνώμες. Πολύ όψιμες συγγνώμες», ανέφερε ο νομικός.

Δήλωσε επίσης, ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα για να συμπληρωθεί η δικογραφία με όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

«Ζήτησα να ανοίξει η βεντάλια και προς τα σωστικά συνεργεία, ώστε να αναζητηθούν ευθύνες και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ποινική δικογραφία, αναμένουμε τις εκθέσεις νεκροψίας, τις αιματολογικές εξετάσεις και της κοπέλας και του οδηγού. Εκτιμώ ότι πλέον του μήνα θα είναι η πλήρης δικογραφία στα χέρια μου.

Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μεγάλο κακό που έχουν κάνει στην οικογένεια, με τις πράξεις τους και με τις παραλείψεις τους. Χάθηκε μια ζωή από την επιπολαιότητα και την ολιγωρία τους. Όλο το σύστημα βρέθηκε σε αγαστή συνύπαρξη αδιαφορίας. Το αν θα ζούσε ή δεν θα ζούσε το άτυχο κορίτσι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, είναι ότι δεν της δόθηκε η ευκαιρία να προσπαθήσει να ζήσει.»

Ο κ. Σκαμπαρδώνης δήλωσε ακόμα ότι η οικογένεια βρίσκεται σε απελπιστική ψυχολογικά κατάσταση και ότι η συνάντηση που είχε μαζί της, δεν ήταν καθόλου εύκολη: «Ήταν μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου. Οι γονείς, τραγικές φιγούρες με χιλιάδες ερωτήματα, τα οποία ως νομικός δεν μπορούσα να απαντήσω. Νιώθουν αποκαρδιωμένοι, έχουν χάσει το μέλλον τους και το κενό που αισθάνονται ίσως μείνει ανεπούλωτο. Έχουν πλέον συνειδητοποιήσει την οριστική απώλεια του παιδιού τους, ξέρουν πως όπου και να αποδοθούν ευθύνες, το παιδί δεν θα το έχουν πια κοντά τους. Και είναι πολύ σκληρό αυτό.»

Πηγή: zarpanews.gr

