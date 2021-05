“Το Πρωινό”: Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη σε τρυφερές στιγμές! (εικόνες)

Life

Τι απαθανάτισε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για το ζευγάρι, που επισήμως πάντως ουδέποτε έχει παραδεχθεί ότι είναι σε σχέση.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» απαθανάτισε σε μια τρυφερή στιγμή τον Ίαν Στρατή και την Μαίρη Συνατσάκη.

Ο καλλιτέχνης και η παρουσιάστρια, που φέρονται να είναι ζευγάρι, αν και επισήμως ουδέποτε το έχουν αποδεχθεί, καταγράφηκαν από την κάμερα να βρίσκονται μαζί και να κρατιούνται από το χέρι, στην διάρκεια των πολύωρων γυρισμάτων του «Your Face Sounds Familiar», για το επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή με θέμα την Eurovision.

Δείτε τις εικόνες, την αντίδραση του Ίαν Στρατή, αλλά και τα σχόλια και τις αντιδράσεις του πάνελ, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που είναι στενός φίλος της Μαίρης Συνατσάκη να τηρεί "αινιγματική στάση":

