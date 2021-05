Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Συνωστισμός σε κηδεία ιερέα που πέθανε από COVID-19 (βίντεο)

Πλήθος κόσμου, χωρίς αποστάσεις ασφαλείας. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δεν φορούσαν ούτε μάσκες.

Συνωστισμός παρατηρήθηκε στην κηδεία του ιερέα Χαράλαμπου Αντωνάρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιερέας, σε ηλικία 66 ετών, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, ενώ - σύμφωνα με μαρτυρίες - εξέφραζε αμφιβολίες για την επικινδυνότητα του ιού.

Στην κηδεία του βρέθηκε πλήθος κόσμου, καθώς ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός στην τοπική κοινωνία και διακονούσε στον Ιερό Ναό για περίπου 40 χρόνια.

Ωστόσο, οι αποστάσεις ασφαλείας δεν τηρήθηκαν, ενώ κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δεν φορούσαν προστατευτικές μάσκες. Αρκετοί ήταν αυτοί που, λόγω και της βροχής, συγκεντρώθηκαν στο υπόστεγο της εκκλησίας, μπροστά από την είσοδο, με συνέπεια να βρεθούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ειδικά όταν ολοκληρώθηκε η τελετή και το φέρετρο βγήκε από την εκκλησία, για να ξεκινήσει η πομπή προς το νεκροταφείο, παρατηρήθηκε συνωστισμός, παρά τις εκκλήσεις των παριστάμενων αστυνομικών να τηρηθούν οι σχετικές αποστάσεις.

Στο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας έστειλε ηχηρό μήνυμα στους αρνητές της πανδημίας καλώντας τον κόσμο να ακούει μόνο τους ειδικούς και τους γιατρούς και όχι τις φήμες. «Το θέμα είναι ιατρικό και όχι εκκλησιαστικό» είπε και με συγκίνηση και ανέφερε: «Δουλειά, εμβόλια, αποστάσεις, μάσκα για να περάσουμε στη δική μας έξοδο και στο δικό μας Πάσχα».

Πηγή: voria.gr

