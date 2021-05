Κοινωνία

Βουλιαγμένης: χτύπησαν οδηγό λεωφορείου επειδή πήγαινε... αργά!

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άτυχος άνδρας, που ξυλοκοπήθηκε απο ομάδα νεαρών. Πως περιγράφει το περιστατικό.

Η ομάδα των νεαρών, σταμάτησε το όχημα, ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο τον οδηγό για ασήμαντη αφορμή.

Έσπασαν στο ξύλο και λήστεψαν οδηγό λεωφορείου με τη δικαιολογία ότι πήγαινε αργά! Μια ανατριχιαστική υπόθεση που θυμίζει την ιστορία με τον άγριο ξυλοδαρμό του σταθμάρχη της Ομόνοιας, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ελληνικό. Ομάδα νεαρών, οι οποίοι επέβαιναν στο λεωφορείο 171 που εκτελεί το δρομολόγιο Βάρκιζα - Αργυρούπολη, ακινητοποίησαν το όχημα και αφού επιτέθηκαν και έσπασαν στο ξύλο τον 57χρονο οδηγό στη συνέχεια τον λήστεψαν και εξαφανίστηκαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών με αποτέλεσμα να μεταβεί την επόμενη ημέρα στο Τ.Α Ελληνικού για να καταθέσει όλα όσα εφιαλτικά βίωσε, ενώ και ο δεύτερος οδηγός ο οποίος βρισκόταν στο λεωφορείο, ενώ είχε σχολάσει δέχτηκε τις μπουνιές και τις κλωτσιές των μαινόμενων νεαρών, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά. Αφορμή για αυτό το πρωτοφανές ξέσπασμα βίας ήταν, όπως κατέθεσαν τα θύματα στην Αστυνομία, το γεγονός ότι το λεωφορείο ήταν γεμάτο και όπως φώναζαν οι δράστες καθυστερούσε στις στάσεις!

Μπλόκο στο Ελληνικό

Όλα ξεκίνησαν στις 17:40 το απόγευμα της 8ης Μαΐου. Οι έξι νεαροί που επέβαιναν στο λεωφορείο 171 και, όπως κατέθεσαν τα θύματα, δηλαδή οι δύο οδηγοί ηλικίας 57 και 65 ετών, ήταν ηλικίας 19-21 και μιλούσαν ελληνικά, κατέβηκαν στη στάση του μετρό Ελληνικού επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 36.

Οι δύο παρέμεναν μπροστά μπλοκάροντας το λεωφορείο να μην ξεκινήσει την ίδια ώρα που οι άλλοι τέσσερις μπήκαν μέσα τραβώντας την συρόμενη πόρτα. Το κουαρτέτο, άρχισε να βρίζει χυδαία τον 57χρονο οδηγό λέγοντάς του ότι το λεωφορείο είχε κόσμο και καθυστερούσε και στη συνέχεια όρμησε πάνω του και με μανία τον ξυλοκόπησε με μπουνιές και κλωτσιές. Ο 65χρονος συνάδελφος του που βρισκόταν στο λεωφορείο ενώ είχε σχολάσει προσπάθησε να σώσει τον οδηγό από τα νύχια των μαινόμενων νεαρών χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι δράστες αφού τον έδειραν και αυτόν, στη συνέχεια άρπαξαν το τσαντάκι του 57χρονου που περιείχε την ταυτότητά του, το κινητό του τηλέφωνο και 400 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Το θύμα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ενώ οι αστυνομικοί με οδηγό τις καταθέσεις των δυυ θυμάτων αλλά και το υλικό από κάμερες της περιοχής προσπαθούν να φθάσουν στα ίχνη των δραστών της άγριας επίθεσης που θυμίζει καρμπόν της υπόθεσης του Μετρό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

