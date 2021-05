Οικονομία

Γεωργιάδης: “Παράθυρο” για εστίαση σε εσωτερικούς χώρους τον Ιούνιο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για το άνοιγμα περαιτέρω δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα του επόμενου διαστήματος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοίγματος τον Ιούνιο και των επιχειρήσεων εστίασης με πρόσβαση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ προανήγγειλε και «οδικό χάρτη» ανοίγματος για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές.

«Υπάρχουν περίπου 17.000 επιχειρήσεις στην εστίαση που δεν έχουν εξωτερικό χώρο. Πέρυσι είχαν αρχίσει τη λειτουργία τους με ανοιχτά παράθυρα κλπ τον Ιούνιο. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα μπορέσουμε και φέτος που θα έχουμε και τα εμβόλια. Δηλαδή σε δυο με τρεις εβδομάδες» εξήγησε ο υπουργός.

«Εφόσον η πανδημία ακολουθήσει την πορεία που έχει, η εστίαση θα πάει μια ώρα παραπάνω (μεσάνυχτα) με το άνοιγμα του τουρισμού, ενώ αν η Επιτροπή πει και για κλείσιμο 1 το πρωί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα το δεχθεί καθώς είναι επισπεύδον» σημείωσε

Μένει να δοθεί το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες για να ανοίξει η πλατφόρμα στήριξης της εστίασης, εξήγησε. Σημείωσε ότι η εκταμίευση θα γίνει μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης.

«Θέλω, και αυτό θα ζητήσουμε από την Επιτροπή, να βγάλουμε χρονοδιάγραμμα για όλους τους κλειστούς κλάδους της οικονομίας με το πρωτόκολλο και την ημερομηνία, για να ξέρουν όλοι (γάμοι, δεξιώσεις, κέντρα ευεξίας κλπ) πότε και πώς ξεκινάνε, οπότε να υπάρχει οδικός χάρτης ολοκλήρωσης του ανοίγματος της αγοράς» ανέφερε ακόμα ο υπουργός.

«Σίγουρα θα υπάρχουν περιορισμοί που θα χαλαρώνουν με το ρυθμό που εμβολιάζουμε, με 100.000 εμβόλια την ημέρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι με το ρυθμό που εμβολιάζουμε θα υπάρξει πολύ μεγάλη χαλάρωση. Στο Ισραήλ και τη Βρετανία είδαμε ότι όταν φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο ο κορονοϊός κάνει απότομη πτώση. Εάν όλα πάνε καλά αυτό θα είναι μια ημερομηνία μέσα στον Ιούνιο για την Ελλάδα» τόνισε δε ο κ. Γεωργιάδης.

Για την κατάργηση των SMS στο λιανεμπόριο από τις 14 Μαΐου, με τα ίδια μέτρα προφύλαξης, σημείωσε ότι τα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών θα επιτρέπεται 1 άτομο ανά 50 τμ και όχι 1 ανά 100 τμ που ισχύει έως τώρα, ενώ εξετάζεται περαιτέρω χαλάρωση, δηλαδή 1 άτομο ανά 25 τμ. σε μια εβδομάδα ίσως λίγο παρακάτω.

Δωρεάν παροχή self test για τους κληρικούς

Σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα εξεταστεί το θέμα των γυμναστηρίων ενώ είπε ότι θα δημοσιευθεί απόφαση για τη δωρεάν παροχή self test για τους κληρικούς όλων των δογμάτων.

Ο υπουργός δήλωσε σύμφωνος με το να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι εμβολιασμένοι και υπογράμμισε ότι με την πρόοδο των εμβολιασμών και την πτώση της πανδημίας θα φύγουν σταδιακά και οι υπάρχοντες περιορισμοί.

Ακόμη, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 98% των θυμάτων του κορονοΐου δεν είχαν εμβολιαστεί. Μάλιστα, ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει στοιχεία για το πόσοι από τα θύματα της πανδημίας, ήταν εμβολιασμένοι.

Δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία Pyramis, που αγόρασε μέρος του παραγωγικού εξοπλισμού του εργοστασίου της Πίτσος, θα προσλάβει όσους εργαζόμενους της Πίτσος θέλουν να δουλέψουν στη νέα εταιρία και, τέλος, απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση πρόωρων εκλογών.

