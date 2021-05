Παράξενα

Λέσβος: “Κορονοπάρτι” σε μπαρ λίγα μέτρα από Αστυνομικό Τμήμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου ξεφάντωσε στα εγκαίνια μπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και πολιτικά στελέχη έδωσαν το “παρών”.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διατήρησης της Λέσβου στις “βαθύ κόκκινες” περιοχές από υγειονομικής πλευράς, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού και την ανακοίνωσης άλλων 18 κρουσμάτων της νόσου στο νησί και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ) άνοιγε τις πύλες του στο κέντρο της Καλλονής.

Βγάζοντας τη… γλώσσα σε νόμους και προπάντων στο εδρεύον κάπου 300 μέτρα παραπέρα Αστυνομικό Τμήμα, του οποίου τα στελέχη δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα απολύτως.

Παρόντες στα πολυδιαφημισμένα από μέρες - με αφίσες και αναρτήσεις στα social media - εγκαίνια, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και υγειονομικός! Κάποιοι από αυτούς, τόσο σίγουροι για το “καθεστώς ανομίας” που πλέον έχει επιβληθεί στο νησί, έσπευσαν θρασύτατα να φωτογραφηθούν και να δημοσιοποιήσουν οι ίδιοι τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα στο υπόλοιπο νησί αλλά προπάντων στη χειμαζόμενη επιχειρηματικά Μυτιλήνη τα μέτρα πρόληψης εφαρμόζονται, τα μαγαζιά κλείνουν από τις 11, οι μουσικές δεν παίζουν ούτε χαμηλά.

Προφανώς στον χώρο του συγκεκριμένου καφέ μπαρ, που άνοιξε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής τις πύλες του στην Καλλονή, ο κορονοϊός δεν πλησιάζει. Όπως και η Αστυνομία!

Πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Εμβολιασμένοι μαθητές τη νέα χρονιά (βίντεο)

Βουλιαγμένης: χτύπησαν οδηγό λεωφορείου επειδή πήγαινε... αργά!

“Το Πρωινό”: η Κόνι Μεταξά για το μπούλινγκ και το ξέσπασμα της (βίντεο)