Ισραήλ: Άγρια επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών- Παλαιστίνιων (εικόνες)

Συνεχίζονται τα επεισόδια μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην πόλη της Ιερουσαλήμ.

Πέτρες, δακρυγόνα, σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ: εκατοντάδες Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν σήμερα στη διάρκεια νέων συγκρούσεων με ισραηλινούς αστυνομικούς στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη, σύμφωνα με παλαιστινιακές οργανώσεις πρώτων βοηθειών.

Μπροστά σ' αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ.

Η επανάληψη των βιαιοτήτων συνέπεσε με την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», που σηματοδοτεί, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το εβραϊκό κράτος.

Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων της τάξης που είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της πλατείας των Τζαμιών, τον τρίτο πιο ιερό χώρο του Ισλάμ που ονομάζεται από τους εβραίους Όρος του Ναού.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε επίσης δεκάδες τραυματίες να απομακρύνονται από την πλατεία μέσα σε ασθενοφόρα.

«Υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις» στην πλατεία, περίπου πενήντα από τους οποίους χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος με σύντομο μήνυμά της προς τους δημοσιογράφους.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωση πως εργάζεται για να καταστείλει τις βιαιότητες στην πλατεία, αλλά και «σε άλλους τομείς της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ».

«Η προσευχή συνεχίζεται όπως συνήθως» στο Τείχος των Δακρύων, που γειτονεύει με την πλατεία, αλλά «δεν θα αφήσουμε εξτρεμιστές να απειλήσουν την ασφάλεια του κοινού», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Παρασκευής περισσότερα από 200 άτομα, στη μεγάλη πλειονότητά τους Παλαιστίνιοι, τραυματίσθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και Παλαιστινίους στην πλατεία των Τζαμιών. Το Σάββατο και την Κυριακή, η ηρεμία επέστρεψε στην πλατεία, όμως οι συγκρούσεις συνεχίσθηκαν ανάμεσα σε Παλαιστινίους και ισραηλινούς αστυνομικούς σε άλλους τομείς της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε επίσης λόγο για τραυματίες στις τάξεις της.

