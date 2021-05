Οικονομία

Φορολογικές Δηλώσεις: οι αλλαγές για φέτος

Πότε ξεκινά η περίοδος υποβολής τους. Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία για την συμπλήρωση τους.

Το δεύτερο μισό του Μαΐου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η πλατφόρμα Taxisnet θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Αυγούστου σε μια προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι.

Για φέτος, όλοι οι πληττόμενοι από την πανδημία και οι φορολογούμενοι άνω των 60 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματος τους μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, για όλους τους φορολογούμενους οι οποίοι θα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 20% από το 30% του εισοδήματος τους με e-αποδείξεις, το πέναλτι μειώνεται στο μισό.

Παράλληλα, για φέτος καταργούνται και τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, εφόσον η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τότε. Αν όμως η φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός του Αυγούστου, τότε στο τέλος του μήνα θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες δόσεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσοι επιλέξουν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος εφάπαξ στο τέλος Ιουλίου, τότε θα έχουν έκπτωση 3% (από 2% που ίσχυε πέρυσι).

Η προκαταβολή φόρου που θα καταβληθεί φέτος θα ανέλθει στο 70% του φόρου που θα προκύψει για τα νομικά πρόσωπα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες η προκαταβολή μειώνεται περαιτέρω και διαμορφώνεται στο 55% του φόρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν επίσης και την απόφαση για μείωση του εισαγωγικού συντελεστή της φορολογικής κλίμακας στο 9% και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης τόσο για τα εισοδήματα του 2020 όσο και του 2021.

Ειδικά φέτος όπου χιλιάδες φορολογούμενοι είδαν τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται σημαντικά το 2020 λόγω της πανδημίας, αναμένονται γενναίες επιστροφές φόρου ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταστούν δικαιούχοι επιδομάτων που έως τώρα αποκλείονταν λόγω του ύψους των εισοδημάτων τους. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται φορολογούμενοι όπως:

Μισθωτοί των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή, με το ποσό της πιθανής επιστροφής φόρου να εξαρτάται τόσο από το ύψος του μισθού αλλά και το διάστημα το οποίο ήταν σε αναστολή.

Φορολογούμενοι των οποίων τα ετήσια εισοδήματα θα υποχωρήσουν κάτω από τα 10.000 με 12.000 ευρώ, καθώς είναι πιθανό να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%. Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ πιθανότατα να έχει ως αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας να δουν επιστροφή φόρου.

Πηγή: Ναυτεμπορική

