Λονδίνο: Διάσωση φάλαινας από τον Τάμεση (βίντεο)

Μία φάλαινα που εγκλωβίστηκε στα νερά του Τάμεση, κινητοποίησε τις Αρχές.

Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας στήθηκε την Κυριακή στον Τάμεση.

Η φάλαινα που εντοπίστηκε στο νοτιοδυτικό Λονδίνο είχε εγκλωβιστεί στο ποτάμι που διατρέχει τη βρετανική πρωτεύουσα και στο σημείο έσπευσαν ειδικοί .

Η πολύωρη επιχείρηση κατέληξε με επιτυχία για το θηλαστικό που απελευθερώθηκε.

Κτηνίατροι που εξέτασαν τη φάλαινα διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για μωρό.





